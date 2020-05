Indipendente Appiano sede chiusa ad aprile e maggio ma arriva comunque una bolletta beffa

Indipendente Appiano dopo lo stop della stagione 2019/20 e arrivata un’altra brutta notizia.

Indipendente Appiano il club era in testa in D prima dello stop per Covid 19, ora deve anche pagare 70 euro per 1 kw mai consumato in sede

Poteva essere una stagione memorabile per la storia dell’Indipendente Appiano Gentile lanciata in testa al campionato lombardo di basket in serie D prima dello stop definitivo dichiarato dalla federazione italiana pallacanestro per l’emergenza Covid 19 ed invece si sta chiudendo con un’altra brutta notizia che il club ha dovuto incassare proprio in queste ultime ore. O meglio una beffa con retrogusto amaro. Già perché presso la sede del club, che è rimasta sempre e totalmente chiusa negli ultimi mesi vista l’emergenza pandemica e quindi inutilizzata onde evitare rischi, è stata recapita una bolletta Enel di 70,93 euro pari a un consumo totale di 1 Kilo Watt. Beffati sul campo e beffati anche fuori… in sede… e pensare che poteva essere una stagione davvero elettrizzante per il club appianese.