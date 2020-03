Viste le disposizioni governative relative all’attuale emergenza sanitaria, che impongono, sino al 3 aprile, le porte chiuse per gli eventi sportivi, Pallacanestro Cantù comunica che “La Giornata dell’Orgoglio Biancoblù” – in programma domenica 8 marzo – non potrà svolgersi.

Info e rimborsi per La giornata dell’Orgoglio biancoblù

“Dalla giornata odierna e fino a sabato 7 marzo, il club invita tutti i tifosi già in possesso di un biglietto valido per Cantù-Cremona a recarsi al Basket Point di via Dante 6 a Cantù per ricevere il rimborso (presentando il biglietto in cassa). Chi, invece, ha acquistato un tagliando tramite il servizio online e nei punti vendita autorizzati, sarà presto contattato da Vivaticket per le modalità di rimborso”, queste le parole che si leggono nel comunicato.