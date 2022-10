L'UnipolSai Briantea84 Cantù Junior ha portato a casa la prima medaglia di stagione ieri, domenica 9 ottobre 2022, da Modena, dove si sono disputate le finali di Supercoppa Uisp.

Inizia con un bronzo la stagione della Briantea84: terzo posto alla Supercoppa Uisp

Non solo il primo appuntamento che vale un trofeo, ma il primo appuntamento stagionale in assoluto. Le squadre si sono presentate a Modena subito dopo la preparazione prestagionale. Sei squadre, due gironi, un trofeo. Asdre Reggio Emilia e Basket Pegli erano le avversarie della UnipolSai Junior nel raggruppamento “Cus” sul parquet della Palestra Cus Mo.Re. Nel girone “Ferraris” si sono sfidate, invece, Las Pezia Pirates, Delfini 2001 Montecchio Maggiore e Wolf Basket Pistoia.

I giovanissimi canturini hanno conquistato il terzo posto, arrivando ad un passo dalla finalissima perdendo di misura nella fase a gironi contro Basket Pegli (46-45) che poi ha ottenuto la vittoria della quinta edizione del trofeo. Partenza in discesa contro Asdre Reggio Emilia nella prima sfida di giornata (57 a 23), poi la sconfitta con i liguri. Nella partita valevole per il bronzo, la UnipolSai Junior si è imposta su Montecchio Maggiore, 61-26 il risultato.

"Nonostante i pochi allenamenti in preparazione a questo appuntamento - hanno commentato i coach Marco Tomba e Elia Turconi -, gli atleti si sono fatti trovare pronti fin da subito facendo un buon gioco di squadra. Anche i nuovi arrivati hanno saputo integrarsi molto bene nelle varie situazioni di gioco. Nel complesso è stata una giornata positiva, ci sono stati alcuni errori, specialmente in fase difensiva, su cui dobbiamo lavorare".

Il nuovo allenatore

Con la nuova stagione e i primi incontri disputati, i tifosi canturini più attenti avranno notato un cambiamento al timone. Infatti da quest'anno alla guida dei ragazzi dell'UnipolSai Briantea84 Cantù Junior ci sarà Marco Tomba che lo scorso anno si ha fatto parte dello staff della prima squadra della UnipolSai nel ruolo di vice allenatore e poi come capo allenatore con cui ha conquistato la Supercoppa Italiana 2021, lo Scudetto 2022 e la Coppa Italia 2022.