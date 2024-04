Iniziano male i playoff per Mariano stoppata in casa da Vimercate 41-52

Non è iniziata nel modo migliore la fase playoff di serie C femminile per i colori lariani con Mariano sconfitta in casa

Playoff iniziati con il piede sbagliato

Nella gara d'andata degli ottavi di finale infatti la Nonna Papera Mariano si è dovuta arrendere tra le mura amiche all'arrembante Dipo Vimercate che si è imposta per 41-52. La squadra brianzola diretta da coach Dionigi Cappelletti è stata condizionata da alcune assenze importanti ma di fatto è stata costretta sempre ad inseguire le ospiti che quindi si portano 1-0 nella serie. Il match di ritorno sarà decisivo e si giocherà a Vimercate sabato 20 aprile quando Mariano, spererà di essere al completo per provare a ribaltare lo svantaggio e qualificarsi per i quarti di finale.

Nonna Papera Mariano - DIPO Vimercate 41-52

Parziali: 11-17, 23-33, 32-41

Queste tutte le sfide di gara1 dei playoff

Rezzato-Gallarate 36-54, Fernese-Geas Sesto 50-72, Melzo-Lecco 44-46, Corsico-Parre 59-49, Gavirate-Ororosa Bergamo 55-63, Mariano-Vimercate 41-52, Brixia Brescia-Aba Legnano 43-66. lunedì 15 San Gabriele Milano-Nibionno,

Dopo il weekend di riposo nel prossimo fine settimana scatteranno anche i playout dove saranno impegnate sia Villa Guardia che Btf Cantù. Il Villa Guardia affronterà il QSA Milano con il fattore campo a favore: gara 1 il 20 aprile, gara 2 il 27 aprile, gara 3 il 4 maggio, eventuali gara 4 il 11 maggio e gara 5 il 19 maggio. Mentre Cantù sfiderà Lodi che avrà il fattore campo a suo favore: gara 1 il 20 aprile, gara 2 il 24 aprile, gara 3 il 4 maggio, eventuali gara 4 il 12 maggio e gara 5 il 19 maggio.

Queste tutte le sfide dei playout

Tradate-Cappuccinese, Vigevano-Crema, Lodi-Cantù, Cremonese-Garbagnate, Vorbano-Trezzano.