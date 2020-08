Iniziata la preparazione del Pool Libertas FOTO

Primi giorni di preparazione alla stagione 2020-2021 di Serie A2 Credem Banca per il Pool Libertas Cantù. Con il fischio d’inizio del primo match previsto per il 18 ottobre a Siena contro i padroni di casa della Emma Villas Aubay, i ragazzi del Presidente Ambrogio Molteni si sono radunati giovedì 20 agosto agli ordini di Coach Matteo Battocchio. Prime ore insieme caratterizzate dai classici test fisici, per poi proseguire con i primi allenamenti con la palla nella nuova casa del PalaFrancescucci di Casnate con Bernate, inframmezzati da sala pesi, e lavoro in piscina e sulla sabbia.

Iniziata la preparazione del Pool Libertas

“Sono molto contento di quello che stiamo facendo – commenta coach Matteo Battocchio –, anche se siamo ancora lontani dal gioco della pallavolo come l’abbiamo sempre inteso. Stiamo lavorando molto sulla parte atletica e sulla prevenzione di eventuali infortuni che potrebbero avvenire più avanti. Ieri pomeriggio, in particolare, abbiamo iniziato a fare i primi esercizi specifici sui fondamentali di attacco e battuta con la palla; la prossima settimana invece faremo i primi salti”.

Il lungo stop a cui sono stati costretti gli atleti non ha aiutato, anche se “i ragazzi nell’ultimo mese prima del raduno – continua – si sono allenati individualmente sul programma personalizzato che gli abbiamo inviato, e si sono presentati tutti in ottime condizioni. Questa è per me una cosa importante: significa che è un gruppo che lavora, e che sta meritando la nostra fiducia. In palestra, poi, stiamo lavorando molto, e con tanto entusiasmo”.

“Le prime impressioni sono molto positive – conclude il Coach canturino –: sono tutti ragazzi seri, hanno dimostrato di esserlo già per come si sono presentati in palestra dopo il lavoro che gli abbiamo dato da fare. Non si tirano indietro anche se sono stanchi, e stanno già iniziando a formare un bel gruppo. Avevo il timore che, essendoci due blocchi diversi come età, potessero restare un po’ ‘separati’. Invece noto che si sono già abbastanza integrati e che stanno bene tra di loro, e questa cosa ci aiuterà molto nel corso del campionato”. Nei prossimi giorni verranno ufficializzate anche le date per gli allenamenti congiunti in preparazione all’esordio in Serie A2 Credem Banca.