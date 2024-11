Inverigo doma Valmadrera nell'anticipo, oggi si apre un weekend con tanti derby

Nell'anticipo del giovedì sera valido per il 6° turno del campionato di Divisione Regionale 4 importante vittoria casalinga quella ottenuta nel girone F dall'Inverigo che ha domato non senza fatica il Valmadrera per 67-63.

La soddisfazione

Questo il commento di Marco Gatti coach di Inverigo a fine gara:

"La partita è iniziata con difese solide da entrambe le parti. Nei primi due quarti abbiamo mostrato una buona fluidità offensiva grazie a nuove soluzioni lavorate in settimana, chiudendo il primo tempo in vantaggio di 12 punti. Nonostante la differenza di fisicità, siamo riusciti a dominare i rimbalzi. Nel secondo tempo però Valmadrera ha reagito con una difesa a zona, riducendo il nostro vantaggio. La partita si è fatta intensa, culminando in un finale molto teso. Sotto di 4 punti, Valmadrera ha avuto l'opportunità di pareggiare con i tiri liberi, ma siamo riusciti a mantenere il vantaggio. Abbiamo chiuso la partita imponendoci per 67-63, confermando le nostre solide doti difensive e migliorando la nostra fluidità offensiva".

Oggi in campo Figino e Albese mentre domenica chiuderà il Cabiate contro Rovagnate. Nel girone G invece è tempo di derby lariani: si apre oggi con Turate-Senna per chiudersi domenica con la sfida in famiglia in casa Alebbio.

Il cartellone del 6° turno del girone F

Mercoledì 27 Osnago-Pol. Rovinata 72-48, giovedì 28 Inverigo-Valmadrera 67-63; venerdì 29 ore 21.15 Figino-Sondrio, ore 21.30 Monticellese-Albese, domenica 1/12 ore 19 Cabiate-Rovagnate.

La classifica aggiornata del girone F

Lierna 10; Osnago 8; Valmadrera, Monticellese, Cabiate, Inverigo 6; Rovagnate, Sondrio 4; Virtus Albese 2; Figino, Pol. Rovinata 0.

Il cartellone del 6° turno del girone G

In anticipo Antoniana-Cermenate 44-79; venerdì 29 novembre ore 21.15 Turate-Senna; domenica 1/12 ore 18 Circolo Fino-Cadorago, ore 20.30 OSG Guanzate-Socco Fino, ore 20.45 Alebbio Bianco-Alebbio Como.

La classifica aggiornata del girone G

Virtus Cermenate 10; Socco Fino 8; Circolo Ricreativo Fino, OSG Guanzate, Turate 6; Alebbio Como, Antoniana Como, Menaggio 4; Alebbio Bianco 2; Senna, Cadorago 0.