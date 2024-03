Inverigo pronto ad aprire la seconda fase nel girone Bronze Centro di DR1

E' vigilia in casa de Il Gigante Inverigo che venerdì 22 marzo apre la seconda fase del campionato di Divisione Regionale 1.

Il debutto

La squadra allenata da coach Davide Pina infatti debutterà nel girone Bronze Centro ospite della CMB Rho prima di otto sfide all'inseguimento della permanenza in categoria. Inverigo vuole ripartire bene dopo la sosta, ripartendo dalla prima vittoria di questo 2024 avaro di soddisfazioni come dice il vice coach, Fabio Marchesi: «Nel nuovo girone partiamo subito con una trasferta molto difficile in casa del CMB Rho, che si annuncia come un’ottima squadra. Speriamo di avere un pò di quella fortuna che fino ad oggi non ci ha accompagnato. Nel girone di ritorno infatti siamo stati penalizzati da numerosi infortuni che non ci hanno permesso di esprimerci al meglio ora però abbiamo la consapevolezza di poter far bene contro tutti».

Il cartellone del 1° turno d’andata girone Bronze Centro

Venerdì 22/3 Cmb Rho-Il Gigante Inverigo, Mandello-Cabiate; il 23/3 Sondrio-San Antonino Centro, 24/3 Tirano-Groane Lentate.

Questo il calendario completo che attende Inverigo

1° turno Cmb-Inverigo (andata 22/3, ritorno 26/4); 2° turno Inverigo-Cabiate (and. 5/4, rit. 3/5); 3° turno S. Antonino Centro-Inverigo (and. 12/4, rit. 17/5); 4° turno Inverigo-Nuovo Basket Groane Lentate (and. 19/4, rit. 17/5).

La classifica iniziale del girone Bronze Centro

Pall. Cabiate, Mandello 10; Cmb Rho 8; Il Gigante Inverigo 6; Tirano, Sondrio, S. Antonino Centro 4; Nuovo Basket Groane Lentate 2.