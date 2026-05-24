Inverigo schianta Carate e si regala la bella che vale la finale

Il Gigante ha vinto gara 2 di semifinale ha impattato la serie

Grande impresa quella messa a segno da Il Gigante Inverigo nella seconda partita della semifinale playoff in Divisione Regionale 2.

La gara

Dopo aver perso malamente la gara d’andata per 74-43 in trasferta, la squadra lariana diretta da coach Riccardo Gorla ha impattato la serie con il Masters Carate Brianza imponendosi a domicilio per 81-61. Dopo una buona partenza (23-18 al 10) Inverigo ha dovuto subire il sorpasso degli ospiti che all’intervallo sono andati al risposo sul 34-37. Dopo la pausa lunga però Il Gigante ha cambiato marcia piazzando un contro break decisivo chiudendo al 30′ avanti 58-48 per poi dilagare fino al 81-61 finale che vale la bella.

Il terzo e decisivo atto si giocherà già domenica a Carate Brianza alle 17.30: in palio la qualificazione per la finalissima promozione contro il Cesano Seveso che ha eliminato in gara 3 il Pescate.

Programma dell semifinali playoff girone C

Gara 1 domneica 17 maggio Masters Carate-Inverigo 74-43, Cesano Seveso-Pescate 45-51

Gara 2: venerdì 22 maggio Il Gigante Inverigo-Masters Carate 81-61, Pescate-Cesano Seveso 59-60

Gara 3: domenica 24 maggio ore 17.30 Masters Carate-Inverigo, Cesano Seveso-Pescate 64-57.