Isaiah Darnell Miles, il 4 che chiude il roster

Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù annuncia di aver ingaggiato l’ala statunitense Isaiah Darnell Miles.

Il nuovo giocatore

Nato il 9 giugno 1994 a Baltimora, Maryland, Miles è alto 203 cm per un peso di 100 kg. Affermatosi negli anni dell’high school come uno dei migliori prospetti del Maryland, attira le attenzioni di un college di Division I come Saint Joseph’s Univeristy. Nell’ateneo di Philadelphia rimane per quattro anni, crescendo di stagione in stagione, fino a chiudere il suo percorso nel 2016 con un’annata da oltre 18 punti a partita, la vittoria della Atlantic 10 Conference e il premio di Most Improved Player. Nel 2016 inizia così la sua carriera da professionista a Dijon, mettendo insieme una stagione da 12.2 punti di media. Sarà la prima di dieci stagioni nelle quali totalizzerà l’incredibile percentuale del 41.7% da tre punti, un dato che certifica le qualità di tiratore di tutto rispetto. La sua seconda stagione è in Turchia, all’Uşak Sportif, dove supera ancora la doppia cifra realizzativa. Torna nuovamente in Francia nel 2018-19, a Limoges, con cui disputa anche una EuroCup da 10.3 punti a gara. Nell’estate successiva firma un contratto con i Philadelphia 76ers, che lo girano però immediatamente ai Delaware Blue Coats, la squadra a loro affiliata in G-League. Nel febbraio raggiunge un accordo con Cholet, ma la pandemia di Covid-19 interrompe il campionato francese prima che possa debuttare con la nuova maglia. Riparte quindi dagli israeliani dell’Hapoel Holon, con cui è protagonista di una grande avventura in BCL da oltre 15 punti di media e vince la Lega Balcanica da MVP delle Final Four. Nel 2021 si sposta in Grecia al Promitheas Patras, disputando nuovamente l’EuroCup. Rimane nello stesso campionato anche l’anno dopo, firmando con l’AEK Atene. Nel 2023-24 è di nuovo nel campionato israeliano al Maccabi Ramat Gan, segnando 13.4 punti a partita, tanto che l’Hapoel Tel Aviv lo preleva per il finale di stagione. L’anno successivo torna al Maccabi Ramat Gan, iscrittosi nel frattempo anche alla BCL. Inizia infine la stagione 2025-26 allo Cholet, ma a dicembre si sposta in Turchia al Merkezefendi con cui mantiene una media di 11.3 punti e 4.1 rimbalzi a partita.

Le dichiarazioni

Isaiah Miles: «Sono molto felice di poter entrare a far parte di questo Club. Nei miei 10 anni di carriera non ho mai giocato in Italia, ma ho chiesto informazioni ad alcuni miei ex compagni e mi hanno parlato molto bene di questo posto, raccontandomi in particolare di quanto siano appassionati i tifosi di Cantù. Sono entusiasta e spero che insieme potremo vivere una stagione speciale». Simone Giofré (GM): «Con Isaiah si completa il roster 2026/2027. Quando si arriva all’ultimo giocatore da ingaggiare, le caratteristiche diventano sempre molto specifiche e selettive. Crediamo che Miles possa sicuramente, grazie alle sue qualità, portare nuove opzioni per completare il pacchetto lunghi».