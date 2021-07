Goriziano, mancino, e nella stagione appena conclusa è stato il “compagno di ruolo” di una leggenda del volley mondiale come Angel Dennis. Questo l'identikit del nuovo opposto del Pool Libertas Cantù, Ismael Princi, che arriva da due stagioni in Serie A3 Credem Banca disputate con la maglia di Macerata.

Ismael Princi è il nuovo opposto del Pool Libertas Cantù

“Seguo Ismael già da un paio d'anni – dice Coach Matteo Battocchio –. In questa stagione ha avuto modo di giocare qualche partita in Serie A3, dove ha giocato molto bene". Afferma il coach Matteo Batocchio fiero di accogliere in squadra Ismael Princi nel ruolo opposto. Nativo di Gorizia Ismael ha 22 anni è alto quasi 2 metri e ha diverse esperienze sulle spalle.

"È un ragazzo di cui mi hanno parlato bene sia a livello umano che come determinazione e voglia di fare. Ha un fisico importante. Credo che per lui mettersi in gioco nella categoria superiore possa essere ulteriore motivo di crescita, e possa costruire un bagaglio utile per diventare più forte e per poter in futuro prendersi un posto da titolare, che credo sia ampiamente nelle sue corde. L'ho sentito molto deciso e determinato, e sono sicuro che sarà anche lui una piacevolissima sorpresa”.

Ismael: "Avrò modo di crescere con giocatori più esperti"

Il nuovo opposto gorziano Ismael:



“La proposta di Cantù è stata l'ultima arrivata, ma è stata poi la mia scelta. Per me è la prima esperienza in Serie A2, che ho sempre seguito da 'esterno', e ho pensato che sarebbe stato un ottimo modo di crescere sia a livello sportivo che personale. Mi hanno sempre parlato bene della società e del coach, e questo è stato un motivo in più per accettare. La Serie A2 è un campionato molto competitivo, ci sono squadre molto forti. Noi siamo un mix di giovani ed esperti, e secondo me siamo il giusto compromesso per fare bene. Il mio obiettivo è di crescere a livello tecnico e tattico, e migliorare in tutto: dai giocatori più esperti posso imparare tanto. Per me è un motivo di sprono avere compagni giovani: avrò tanto la lavorare per migliorare”.

LA SCHEDA

ISMAEL PRINCI

NATO A: Gorizia

IL: 05/05/2000

ALTEZZA: 198cm

RUOLO: opposto

CARRIERA:

2015-2019: Polisportiva Olympia (GO) (Giov./C)

2019-2020: Menghi Macerata (A3)

2020-2021: Med Store Macerata (A3)

2021-…: Pool Libertas Cantù (A2)