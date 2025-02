Itala e Bulgaro sono vivi: i risultati della domenica

Dalla Prima alla Terza: ecco tutti i risultati della domenica delle compagini dell'Olgiatese.

I risultati della domenica

Prima categoria: vittorie importanti per le neopromosse Itala e Bulgaro

Girone A - Momento nero per la For Soccer, costretta al quarto ko di fila: in Pineta la Sommese passa 1-2. Ora è nona a 30 punti.

Girone B - Il Cassina pareggia 1-1 a Rovellasca e resta terzo a 41 punti. Primi tre punti del 2025 per l'Itala, che vince la battaglia con la Giovanile Canzese (5-4) e si porta al decimo posto a 25 punti. Brutta caduta per la Cdg Veniano sul campo del fanalino di coda Atletico Lomazzo (2-0): i rossoblù sono ora tredicesimi a 22 punti. Vittoria fondamentale, invece, per il Bulgaro nello scontro diretto con il Monnet Xenia (2-1): i ragazzi di mister La Rocca sono ora terzultimi a 20 punti e vedono avvicinarsi la zona salvezza.

Seconda categoria: Aurora e Uggiatese avanti tutta

Girone G - Torna a vincere l'Aurora Montano, che supera 2-0 la Porlezzese e, con una gara in meno, si riporta al secondo posto a quota 41 punti. Il Cda Cavallasca, infatti, è caduto 1-0 a Tavernola: sanfermini fermi a 40 punti. Tre punti importanti in chiave playoff per l'Uggiatese, che vince 0-1 ad Albate: i gialloblù agganciano così l'Albavilla al quarto posto a quota 33 punti. Proprio l'Albavilla è stata fermata sullo 0-0 dal Colverde, che si porta a 20 punti in classifica ed è momentaneamente fuori dalla zona playout. Sempre a 20 punti c'è la Guanzatese, che pareggia 1-1 a Lezzeno. Sul fondo, invece, la Concagnese, sconfitta 1-0 dalla Lariointelvi. Importantissimo il recupero di Montano Lucino di mercoledì sera tra Colverde e Concagnese: calcio d'inizio alle 20.45.

Terza categoria: seconda vittoria stagionale per il Villaguardia

Como - Girone A

Sconfitto il Real San Fermo, che cade 4-2 sul campo della capolista Olimpia Cadorago: neroverdi noni a 32 punti.

Varese - Girone A

Seconda vittoria stagionale per il Villaguardia, che supera 1-0 la School Of Sport: resta ultimo a 8 punti, ma il penultimo posto dista solo un punto.