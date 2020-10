Settimana complicata per la Pallacanestro Cantù che ha ieri ha dovuto sospendere l’attività agonistica per via del manifestarsi di sintomatologia compatibile con infezione da Covid-19 in tre componenti del gruppo squadra (I DETTAGLI). Ad “allietare” i canturini c’è però la notizia di Andrea Pecchia che entra nella “long list” azzurra per le qualificazioni agli Europei 2022.

Italbasket nella “long list” presente Andrea Pecchia

Si scenderà in campo a Tallinn, Estonia, dal 23 al 30 novembre. Il coach Meo Sacchetti ha confermato il progetto di ringiovanimento della Nazionale e tra i giovani scelti c’è anche il giocatore della Pallacanestro Cantù. Attualmente prima a punteggio pieno, l’Italia sfiderà la Macedonia del Nord, ultima nel raggruppamento, e poi la Russia.

La lista completa

Awudu Abass (1993, 198, G, Virtus Segafredo Bologna)

Nicola Akele (1995, 203, A, De’ Longhi Treviso)

Davide Alviti (1996, 200, A, Allianz Pallacanestro Trieste)

Tommaso Baldasso (1998, 191, P, Virtus Roma)

Filippo Baldi Rossi (1991, 207, A/C, UNAHOTELS Reggio Emilia)

Paolo Banchero (2002, 206, A, O’Dea High School – Usa)

Paul Biligha (1990, 200, C, A|X Armani Exchange Milano)

Giordano Bortolani (2000, 193, G, Germani Brescia)

Leonardo Candi (1997, 190, P/G, UNAHOTELS Reggio Emilia)

Davide Casarin (2003, 194, P/G, Umana Reyer Venezia)

Amedeo Della Valle (1994, 196, A, Buducnost VOLI – Montenegro)

Matteo Fantinelli (1993, 195, P, Fortitudo Lavoropiù Bologna)

Raphael Gaspardo (1993, 207, A, Happy Casa Brindisi)

Sasha Grant (2002, 198, A, Bayern Monaco – Germania)

Davide Moretti (1998, 190, P, A|X Armani Exchange Milano)

Alessandro Pajola (1999, 194, P, Virtus Segafredo Bologna)

Andrea Pecchia (1997, 197, G/A, Acqua San Bernardo Cantù)

Giampaolo Ricci (1991, 202, A, Virtus Segafredo Bologna)

Michele Ruzzier (1993, 183, P, Openjobmetis Varese)

Marco Spissu (1995, 184, P, Banco di Sardegna Sassari)

Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Virtus Segafredo Bologna)

Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

Leonardo Totè (1997, 211, C, Fortitudo Lavoropiù Bologna)

Michele Vitali (1991, 196, G, Brose Bamberg – Germania)