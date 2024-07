L'Italbasket U16 con Bandinali è seconda al torneo di Bassano

Buon secondo posto per l'Italbasket Under16 e Luca Bandirali, cestista del Progetto Giovani Cantù.

Italbasket, che successo

Risultato ottenuto dall’Italbasket al Torneo di Bassano del Grappa in preparazione degli Europei di categoria che si svolgeranno a Heraklion, sull’isola di Creta in Grecia, dal 9 al 17 agosto. Gli azzurrini diretti da coach Buffo hanno concluso il torneo battendo nell'ultima gara proprio la Grecia 59-51 con 2 punti di Bandirali. Nei precedenti incontri l'Italia aveva superato di slancio la Finlandia trascinati da un ottimo Bandirali autore di 16 punti ma aveva perso dalla Slovenia. Nel complesso buone indicazioni in vista dell’Europeo. Il raduno degli azzurrini e Bandirali riprenderà il 2 agosto a Roma. La partenza per la Grecia invece è prevista il 6 agosto.

I risultati delle gare azzurre

Italia-Grecia 59-51 (14-12, 12-15, 19-5, 14-19)

Italia: Machetti 2, Livingston 9, Di Meo 12, Bottelli 8, Turconi 3, Cattapan 11, Bellinaso 12, Ruggeri, Bresciani, Pillepich, Bandirali 2, Acunzo, Charfi. All. Buffo

Italia-Finlandia 99-65 (36-14, 17-22, 25-18, 21-11)

Italia: Livingston 13, Di Meo 9, Bottelli 17, Turconi 4, Cattapan 14, Bellinaso 13, Ruggeri 6, Bresciani, Pillepich 2, Bandirali 16, Acunzo 2, Charfi 3. All. Buffo

Italia-Slovenia 84-91 (18-28, 29-30, 13-17, 24-16)

Italia: Machetti, Livingston 10, Di Meo 10, Bottelli 21, Turconi 3, Cattapan 12, Bellinaso 15, Ruggeri 4, Pillepich, Bandirali 4, Acunzo 1, Charfi 4. All. Buffo