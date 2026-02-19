Ivan Février è un nuovo giocatore della Pallacanestro Cantù

Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù ha comunicato di aver raggiunto un accordo valido per le prestazioni sportive dell’atleta Ivan Février. Nato a Lilla l’8 febbraio 1999, Février è un’ala grande di 205 cm per 98 kg. Dotato di una mano educata, garantisce una preziosa bidimensionalità offensiva grazie a un affidabile tiro da tre punti; Février è però abile a far valere la propria stazza vicino a canestro e nella lotta a rimbalzo nelle due metà campo.

Le parole del giocatore

«Sono veramente felice e grato per questa firma, essere qui è davvero un’emozione. Non vedo l’ora di incontrare i tifosi, che so essere molto caldi e fedeli. Sono pronto a mettermi al lavoro per provare tutti insieme a centrare quante più vittorie possibili da qui fino al termine della stagione».

La carriera

Février viene selezionato a 15 anni per entrare nel prestigioso Centro Federale Pole France, dove completa la propria formazione cestistica. Inizia successivamente la carriera professionistica al Paris Levallois, rimanendovi per tre stagioni dal 2017 al 2020, intervallate soltanto da 5 presenze nella seconda serie in prestito a Roanne. Anche nella stagione 2020-21 si divide tra LNB Elité ed Elité 2 tra Nanterre, con cui colleziona anche 16 presenze in EuroCup a una media oltre 6 punti a gara, e Blois. Nelle successive due annate rimane nella seconda divisione, prima a Boulazac e poi al Vichy-Clermont, facendosi notare grazie a medie finali rispettivamente da 16.1 e 14.9 punti. Nel 2023 arriva così il ritorno nella massima serie grazie alla firma con Le Portel. Nei tre anni trascorsi nel club della Côte d’Opale cresce progressivamente: nella prima stagione chiude a 8.1 punti di media, arrivando in doppia cifra nei play-off, nella seconda sale 11.4 e lascia il segno anche in FIBA Europe Cup con 10.1 punti di media, per arrivare infine all’attuale stagione in cui viaggia a 16.4 punti, 5.6 rimbalzi e 2.1 assist di media, tirando con il 37.5% da tre punti.Février vanta anche una lunga serie di presenze con le nazioni giovanili francesi, culminate con una doppia partecipazione agli Europei Under20.