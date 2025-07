Jordan Bowden è un nuovo giocatore della Pallacanestro Cantù

Basket

Contratto di un anno, con opzione per un'ulteriore stagione.

Talento e duttilità in arrivo dagli Usa: Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù comunica di aver raggiunto un accordo con l’atleta Jordan Maliek Bowden valido per la stagione sportiva 2025-26, con opzione per l’annata successiva.

Chi è Jordan Bowden

Bowden è nato il 20 gennaio 1997 a Knoxville, Tennessee. Guardia-ala di 196 centimetri e 88 chilogrammi, è un esterno con una preziosa duttilità tattica e un grande talento offensivo, che gli consente di essere un realizzatore affidabile sia dentro che fuori dall’area. Formatosi cestisticamente alla University of Tennessee, Bowden si dichiara eleggibile al draft 2020 forte di un’annata da senior da 13.7 punti di media. Non viene inizialmente scelto da nessuna squadra, ma riesce comunque a siglare un accordo con i Brooklyn Nets. Pur non debuttando mai in Nba, rimane nell’orbita della franchigia newyorkese per tre anni, che trascorre nella squadra affiliata in G-League. Dopo aver segnato 17.5 punti di media nella stagione 2022-23 con i Long Island Nets, sceglie per la prima volta di trasferirsi in Europa per firmare con Nancy.

Nelle 19 partite giocate in Francia sfiora la doppia cifra di media, prima di concludere l’annata tra G-League e campionato canadese. Un finale di stagione con i Montreal Alliance da 17.4 punti e 4.5 rimbalzi a partita attira nuovamente le attenzioni della Nba e gli Atlanta Hawks gli offrono così un contratto temporaneo, girandolo però immediatamente alla propria affiliata in G-League: i College Park Skyhawks, tenendo una media di 13.8 punti e 4.1 rimbalzi durante la stagione 2024-25. Bowden è attualmente impegnato nella fase conclusiva del campionato canadese con i Saskatchewan Rattlers, con cui il 5 luglio ha realizzato una prestazione record da 40 punti personali.

"E' un giocatore molto duttile"

"Sono entusiasta di poter vivere questa avventura - dichiara Bowden - Voglio ringraziare la società per la fiducia e per avermi dato questa importante opportunità. Adesso aspetterò con impazienza l’inizio della nuova stagione". Un primo commento sull'arrivo dell'americano viene proposto dal coach di Cantù, Nicola Brienza: "Credo che Jordan sia l’incastro perfetto per il nostro reparto esterni. È un giocatore eclettico, che sa giocare per gli altri, ma anche finalizzare in prima persona. A queste doti si aggiunge una fondamentale malleabilità tattica: può infatti ricoprire tutti i tre ruoli sugli esterni e ci permetterà quindi di schierare quintetti molto diversi tra loro".

Alessandro Santoro, General manager dei biancoblù, prosegue sulla scia del coach: "Bowden è un giocatore che può giocare in più ruoli, grazie a un’ottima attitudine in entrambe le metà del campo. Le sue caratteristiche si sposano bene con l’idea di squadra che vogliamo. Siamo molto contenti averlo messo sotto contratto, perché ci consentirà di alzare in modo significativo il livello della nostra pericolosità offensiva e dell’atletismo e dell’energia che metteremo sul parquet".