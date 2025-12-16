Jordan Bowden non giocherà più per l’Acqua S.Bernardo

Risoluzione consensuale del contratto tra l’Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù e Jordan Bowden.
Bowden saluta la Pallacanestro Cantù
Annunciato l’arrivo in squadra della new entry Erik Green, ora l’Acqua S.Bernardo comunica di aver raggiunto, in data odierna, un accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava il Club all’atleta Jordan Bowden.
Le strade si separano
La società intende ringraziare il giocatore per l’impegno profuso in questi mesi trascorsi a Cantù, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera.