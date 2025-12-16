pallacanestro Cantù - Serie A

Jordan Bowden non giocherà più per l’Acqua S.Bernardo

La comunicazione della società.

Jordan Bowden non giocherà più per l’Acqua S.Bernardo

Cantù · 16/12/2025 alle 12:32

di

Risoluzione consensuale del contratto tra l’Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù e Jordan Bowden.

Bowden saluta la Pallacanestro Cantù

Annunciato l’arrivo in squadra della new entry Erik Green, ora l’Acqua S.Bernardo comunica di aver raggiunto, in data odierna, un accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava il Club all’atleta Jordan Bowden.

Le strade si separano

La società intende ringraziare il giocatore per l’impegno profuso in questi mesi trascorsi a Cantù, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera.

Tu cosa ne pensi?