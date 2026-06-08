L'atleta di Ponte Lambro ha ottenuto un ottimo secondo posto all'European Open in Estonia

Torna a brillare l’atleta di Ponte Lambro Federico Bosis che sale nuovamente su un podio internazionale ottenendo un importante secondo posto all’European Open Judo di Tallinn, in Estonia.

Judo, Bosis protagonista a Tallin: è argento

Nella categoria -73 kg, che vedeva la partecipazione di 44 atleti provenienti da tutto il mondo, il pontelambrese ha confermato il proprio valore con una gara di altissimo livello.

Un percorso di alto livello

Ostico ma decisamente ben gestito il percorso verso la finale con le vittorie su Lempiki (POL), Torosyan (ARM), Giner (ISR) e Vieru (MDA). Solo nell’ultimo incontro l’azzurro ha trovato un ostacolo insormontabile nel russo (che gareggia per il Bahrain) Mukhamed Aloev, che si è aggiudicato l’oro lasciando comunque a Bosis una medaglia d’argento di grande prestigio.