Judo, Federico Bosis bronzo in Croazia

Il giovane di Ponte Lambro si aggiudica il bronzo e l'accesso alla semifinale vincendo i combattimenti preliminari per ippon.

Medaglia di Bronzo in Croazia

Buona prova del pontelambrese Federico Bosis che sabato 4 maggio a RiJeka conquista la medaglia di bronzo nel Judo World Tour Under 21. Federico si aggiudica l'accesso alla semifinale vincendo i combattimenti preliminari per ippon. L'incontro di semifinale lo ha visto in vantaggio fino a 30 secondi dalla fine quando il judoka bulgaro (che poi ha vinto la gara) l’ha raggiunto e poi superato nei tempi supplementari. Successivamente Federico si aggiudica la finale per il terzo posto con un ippon molto spettacolare ai danni del judoka spagnolo. Il risultato è di buon auspicio per la prossima tappa del World Tour a Praga.