Judo Samurai piglia tutto: 12 le medaglie Csi e Fijlkam nel weekend

A Fino Mornasco non eccellono soltanto il calcio, la ginnastica artistica e quella ritmica, ma anche il judo. Fondata soltanto nel 2016, la Judo Samurai sta scalando i vertici del panorama regionale e nazionale della disciplina, e anche lo scorso weekend non ha deluso le aspettative centrando ottimi risultato sia nella competizione Fijlkam sia in quella regionale Csi.

La competizione federale

Grandi soddisfazioni sono arrivate per l'atleta classe 2011 Shakiratou Songne che ha conquistato un'importante medaglia di bronzo al Trofeo Italia Judo Veneto, riservato alla classe Under 15, sabato 13 aprile al PalaCicogna di Ponzano Veneto in provincia di Treviso. E' andata in scena una competizione Fijlkam, una tappa federale significativa in cui la judoka ha centrato la qualificazione alla fase finale del Campionato italiano A/2 del prossimo 26 maggio a Olbia.

La competizione regionale Csi

Domenica 14 aprile a Roncadelle in provincia di Brescia, invece, 23 judoka preagonisti hanno lottato con grande caparbietà e determinazione al 22esimo Campionato regionale Csi, conquistando un bottino di ben 11 allori.

Medaglie d'oro: Songne Shakiratou, Sofia Catucci.

Medaglie d'argento: Nicole Gannino, Anna Pasqui Frigerio, Rayhan Songne.

Medaglie di bronzo: Stefano Volontè, Brando Vassallo, Vincenzo Trovato, Nicole Romano, Nicole Romano, Giorgia Bursi, Luca Bongiovanni.

Il commento di coach Abid Gozi

"Tutti i judoka partecipanti hanno dimostrato grande spirito sportivo, oltre che tecnica e forza - ha commentato l'allenatore Hamdi Abid Gozi - Per tutti è stata una crescita molto significativa, una soddisfazione e orgoglio. Forza ragazzi e ragazze continuiamo così! Siamo stati bravi: la società, il presidente Michele Fasana e il vice Roberto Berruti sono contenti delle prestazioni e di tutti i risultati che i nostri giovani stanno ottenendo". Magnifica la gara di Songne in una competizione degna di nota che l'ha fatta volare alla finale del Campionato italiano A/2".

Ora è tempo di tornare ad allenarsi, al palazzetto dello sport finese e alle scuole elementari e medie di Montano Lucino, per i giovani judoka agonisti e preagonisti. I prossimi obiettivi del sodalizio? Stare insieme, divertirsi e togliersi diverse soddisfazioni.