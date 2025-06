"Jugoplastikaspalatori" trionfano al torneo over 35

La squadra "Jugoplastikaspalatori" ha trionfato nel torneo di pallacanestro Over 35 di Fino Mornasco

Il torneo

Nato da un’idea di Marcello Porro e Massimo Laffi, quest’anno il torneo è giunto alla seconda edizione. Si tratta di un evento dedicato ai giocatori che hanno superato i 35 annie le partite si sono svolte a partire dal 13 giugno nel palazzetto di via Leonardo Da Vinci.

Ad affrontarsi sono state, oltre ai vincitori, 3 squadre: i Bees, i Lesi Lessi e gli Hoop-là.

Il trionfo di "Jugoplastikaspalatori"

I Bees, campioni in carica, hanno dovuto cedere lo scettro alla squadra Jugoplastikasplalatori che ha battuto proprio i campioni uscenti in una finale tiratissima che si è conclusa con il punteggio di 75 a 72 e che si è svolta il 23 giugno 2025.

Nella finale per il terzo posto, invece, i Lesi Lessi hanno avuto la meglio sugli avversari dell’Hoop-là.

Il premio per il miglior marcatore

Il torneo over 35 si è infine concluso con la premiazione di Riccardo Lacchini come miglior marcatore.

Il giocatore "più esperto"

A Carlo Tranquillini è invece stato assegnato il premio come "giocatore più esperto".

Commenta soddisfatto Porro: