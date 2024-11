L’Acqua S.Bernardo cade a Vigevano 89-85

Rimane un campo indigesto all’Acqua S.Bernardo Cantù il PalaElachem di Vigevano. I padroni di casa, grazie a un Mack incontenibile, si guadagnano i due punti.

Vigevano-Acqua S.Bernardo

Vigevano parte subito con un break di 10-0. Possamai e Moraschini sbloccano una Cantù che inizia a macinare gioco e canestri, tornando a un solo punto di svantaggio con il gancio di Possamai. Stefanini interrompe il parziale canturino con una tripla. Le distanze rimangono invariate fino al suono della prima sirena, che premia Vigevano 17-13.

I padroni di casa approcciano con decisione anche il secondo quarto e allungano, Baldi Rossi e Basile mantengono l’Acqua S.Bernardo in scia. Valentini riporta ancora Cantù a un possesso di distanza, ma Oduro tiene Vigevano avanti. Nel finale di quarto Cantù avrebbe la palla del sorpasso, ma Stefanini permette a Vigevano di andare all’intervallo avanti di una lunghezza sul 42-41.

Secondo tempo

Possamai apre il secondo tempo con il canestro del primo vantaggio dell’Acqua S.Bernardo. Vigevano non si scompone e, dopo un breve inseguimento, riprende il comando con Oduro. La Elachem prende fiducia e, trascinata da Leardini e Mack, torna ad avere un vantaggio in doppia cifra. De Nicolao sblocca Cantù, ma i padroni di casa rimangono avanti 67-58. Basile riporta Cantù a sei lunghezze di svantaggio, ma Stefanini spezza il parziale con una tripla. Piccoli risponde con la medesima moneta e ancora Basile segna il canestro del -2. Valentini trova la tripla del sorpasso, ma Mack risponde con 5 punti consecutivi. Moraschini risponde con un parziale personale identico e i biancoblù entrano negli ultimi due minuti avanti di uno. Tripla di Mack, Cantù sbaglia e il play americano realizza altri due punti. È il canestro che decide la gara. Vigevano vince 89-85.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

Il tabellino Vigevano-Acqua S.Bernardo

ELACHEM VIGEVANO-ACQUA S.BERNARDO CANTÙ: 89-85 (17-13, 25-28, 25-17, 22-27)

Acqua S.Bernardo Cantù: Valentini 10, Baldi Rossi 6, Moraschini 12, De Nicolao 6, Piccoli 9, Beltrami N.E., Basile 24, Burns, Riismaa 3, Possamai 12.

Elachem Vigevano: Leardini 12, Taflaj 2, Oggioni N.E., Mack 22, Galassi, Oduro 15, Strautmanis 5, Stefanini 18, Tedoldi N.E., Rossi 9, Peroni 2, Jerkovic 4.

Arbitri: Wassermann, Chersicla, Barbieri.

Il commento di coach Brienza

Il commento in conferenza stampa di coach Nicola Brienza dopo la sconfitta dell’Acqua S.Bernardo Cantù a Vigevano. “Vigevano ha approcciato bene la partita ed è stata brava ad avere un impatto mentale più duro del nostro all’inizio. Poi siamo stati bravi a recuperare e a giocarcela ai possessi, chiaramente quando finisce così i particolari fanno la differenza. Nel momento in cui facciamo il break a qualche minuto dalla fine e andiamo in vantaggio con la tripla di Moraschini, poi siamo stati puniti subito da un errore difensivo nostro su Mack e poi da una successiva difesa in transizione fatta meno del dovuto, che hanno deciso la partita. Siamo stati meno bravi di altre volte nei dettagli e chiaramente Vigevano è stata migliore di noi. Su Stefanini siamo stati bravi, sporcandogli le percentuali, ma Mack e soprattutto Leardini hanno fatto la differenza. Noi avremmo dovuto essere più reattivi nell’approccio, soprattutto perché eravamo in trasferta. Adesso abbiamo una partita estremamente importante in casa e dobbiamo farci trovare più pronti già mercoledì perché abbiamo la necessità di ripartire subito”.