L’Acqua S.Bernardo non resiste: Trapani vince 63-81

E’ Trapani Shark a imporsi sull’Acqua S.Bernardo: dopo un buon avvio, le rotazioni dei siciliani hanno fatto la differenza.

L’Acqua S.Bernardo cade in casa: la cronaca della partita

L’Acqua S.Bernardo parte forte, con Gilyard e Sneed che segnano i primi sei punti. Sanogo sblocca Trapani e gli ospiti riducono il divario. Cantù rimane però al comando per tutta la prima metà del quarto. Eboua porta per la prima volta in vantaggio i siciliani. Moraschini riavvicina i biancoblù, ma Trapani chiude avanti 17-19 il primo quarto. Basile segna due triple e riporta l’Acqua S.Bernardo al comando. Trapani risponde e la partita diventa molto combattuta. Moraschini prova a spingere Cantù, che guadagna due possessi di vantaggio. Rossato ed Eboua invertono l’inerzia. Una tripla di Allen vale il massimo vantaggio di Trapani a +6. L’Acqua S.Bernardo si riavvicina, ma viene punita nel finale da Petrucelli e Allen. Trapani comanda all’intervallo 37-44.

La ripresa:

Bortolani apre la ripresa con un canestro in area, ma Trapani non si fa sorprendere e ristabilisce il divario. Ford segna la tripla del primo vantaggio in doppia cifra della gara. Cantù prova a rientrare con Gilyard, ma gli ospiti sono bravi a rispondere colpo su colpo. Cappelletti sulla sirena segna il canestro del 52-67, che vale anche il nuovo massimo vantaggio. Trapani prova a mettere al sicuro il risultato con un avvio di ultimo quarto aggressivo. Bortolani non molla e segna da tre punti, provando a scuotere l’Acqua S.Bernardo. La squadra di coach Repesa non si scompone e allunga ancora, chiudendo definitivamente i conti. Finisce 63-81.

“Non siamo riusciti sempre a correre”

In conferenza stampa postpartita, ecco il commento di coach Nicola Brienza: “Complimenti a Trapani, che ha fatto una buonissima partita. Quando giochi contro squadre di questa qualità, devi essere freddo in alcune situazione e vanno sfruttate tutte le occasioni. Purtroppo oggi per qualità loro, non siamo riusciti sempre a correre. Quando hai delle possibilità per ricucire il gap che avevamo all’inizio del secondo tempo e non le sfrutti, poi è chiaro che arrivi alla fine che non puoi giocartela. Quando devi rincorrere una squadra con questo talento, bisogna essere più pragmatici, perché la loro qualità alla lunga viene fuori”.

Anche Riccardo Moraschini ha analizzato quanto fatto in campo: “Abbiamo giocato contro una squadra che ha talento. Noi siamo in un fase più di costruzione rispetto a loro e dobbiamo ancora imparare a fare le cose giuste, nel momento giusto. Nel primo tempo siamo rimasti a contatti, nel secondo ci siamo lasciati andare e loro hanno fatto la differenza”.

Il tabellino

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ-TRAPANI SHARK: 63-81 (17-19, 20-25, 15-23, 11-14)

Acqua S.Bernardo Cantù: Gilyard 8, Bowden 3, Moraschini 3, De Nicolao, Ballo 2, Bortolani 15, Molteni N.E., Sneed 9, Basile 14, Ajayi 9, Ventura N.E., Okeke.

Trapani Shark: Cappelletti 4, Eboua 18, Ford 16, Arcidiacono 7, Rossato 12, Alibegovic 2, Allen 11, Pugliatti N.E., Petrucelli 5, Sanogo 2, Hurt 4.

Arbitri: Bartoli, Gonella, Catani.

Spettatori: 4.833.