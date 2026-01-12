L’Acqua S.Bernardo non riesce a vincere: finisce 84-79 al PalaTrieste

L’Acqua S.Bernardo Cantù non riesce a ritrovare la via della vittoria nella sfida con Trieste: i padroni di casa si impongono 84-79.

Acqua S.Bernardo stoppata in terra triestina

Prima volta stagionale in quintetto per De Nicolao. Ballo e Candussi segnano i primi due canestri della gara. Trieste si mette al comando, ma Cantù rimane incollata. Nella seconda metà del quarto è Ruzzier a spingere i padroni di casa sul +7. L’ingresso di Chiozza non basta per cambiare l’inerzia, Trieste comanda 26-14 dopo i primi dieci minuti di gioco.

Chiozza e Green provano a scuotere i biancoblù, che tornano a -3. Ramsey interrompe il parziale, ma Chiozza segna il canestro del pareggio. Uthoff riporta Trieste avanti nel punteggio e i biancorossi riescono a proteggere il vantaggio acquisito fino all’intervallo. Trieste rientra così negli spogliatoi avanti 44-41. Ballo e Bortolani firmano il controsorpasso. Trieste non segna più e allora l’Acqua S.Bernardo trova il massimo vantaggio a +8. Dopo oltre 5 minuti di digiuno Brooks sblocca i biancorossi, che riprendono fiducia e impattano la contesa. Brienza ferma il gioco ma Ruzzier segna la tripla del vantaggio triestino. Dopo tre periodi i padroni di casa comandano 62-56.

Ramsey si sblocca da tre punti, ma Ballo tiene Cantù in scia. È ancora Ramsey a spingere Trieste a +10, ma Bortolani non si arrende e propizia il parziale che riporta l’Acqua S.Bernardo a -2. Trieste torna ad avere due possessi di vantaggio. I padroni di casa sono imprecisi ai liberi e così Chiozza può segnare la tripla del -2 a 46 secondi dalla fine. Bortolani avrebbe il tiro del sorpasso, ma i biancoblù non riescono mai a rimettere la testa avanti e Trieste si prende i due punti.

Il commento di coach Nicola Brienza

Le conferenze stampa al termine di Pallacanestro Trieste – Acqua S.Bernardo Cantù. Le parole di coach Nicola Brienza: “E’ l’ennesima sconfitta. I risultati sono quelli che contano nello sport e ci danno totalmente contro. I miei ragazzi hanno provato a fare una partita solida. Abbiamo tenuto nel secondo quarto, facendo alcuni aggiustamenti dopo un primo quarto in cui avevamo subito troppo a rimbalzo e siamo rientrati. Poi è la seconda volta che abbiamo la palla in mano per provare a vincerla: oggi con un buon tiro di Bortolani, ma non abbiamo segnato. Quando ti trovi a commentare delle sconfitte è difficile cercare le cose positive. Oggi ha vinto Treviso, per cui non lo è nemmeno la classifica. L’unica cosa che possiamo fare è continuare a lavorare e provare a migliorare. Oggi, rispetto ad altre prestazioni in trasferta, siamo stati più solidi in difesa e questo ci ha permesso di arrivare a giocarci la partita negli ultimi possessi. Dobbiamo provare a girare questa serie di risultati che ci sta condizionando. Lasciare Ajayi in panchina è stata una scelta tecnica, dovuta agli accoppiamenti difensivi con i loro giocatori”.

Il tabellino

PALLACANESTRO TRIESTE – ACQUA S.BERNARDO CANTÙ: 84-79 (26-14, 18-27, 18-15, 22-23)

Pallacanestro Trieste: Toscano-Anderson 15, Cinquepalmi N.E., Deangeli 2, Uthoff 13, Ruzzier 13, Sissoko N.E., Candussi 4, Iannuzzi N.E., Brown 6, Brooks 11, Moretti, Ramsey 20.

Acqua S.Bernardo Cantù: Chiozza 10, Moraschini 4, De Nicolao 2, Ballo 20, Bortolani 16, Sneed 12, Basile, Green 15, Ajayi N.E., Okeke.

Arbitri: Attard, Perciavalle, Nicolini.