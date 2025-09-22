L’Acqua S.Bernardo resiste per un tempo, ma il gran finale è dei veneziani

Pallacanestro Cantù Acqua S.Bernardo ha tenuto testa alla Reyer Venezia per metà gara, poi le fatiche della sfida giornata 24 ore prima con la Virtus e la sconfitta per 103-80.

Venezia batte l’Acqua S. Bernardo

La prima metà del quarto iniziale scorre all’insegna dell’equilibrio, con Basile e Sneed sugli scudi. Venezia sfrutta al meglio alcune leggerezze dei biancoblù e trova il primo allungo sospinta da Cole e Valentine. Il primo periodo si chiude con i padroni di casa avanti 24-17.

La Reyer prosegue nel suo momento positivo e allunga a +10. Moraschini scuote l’Acqua S.Bernardo. Cantù reagisce e con un grande parziale, orchestrato da Gilyard, riesce addirittura ad andare in vantaggio di due lunghezze. Negli ultimi possessi Venezia risponde e ritrova il comando della gara. Si va così negli spogliatoi sul 43-41.

Nel secondo tempo Venezia sembra più lucida e più fresca e allunga subito in maniera decisa. Cantù fatica a trovare il canestro e il vantaggio dei veneti torna in doppia cifra. Venezia arriva a un massimo vantaggio di 14 lunghezze, poi è Gilyard nel finale a riavvicinare un’Acqua S.Bernardo che è sotto 75-63 a fine terzo quarto.

Le energie rimaste nel serbatoio di Cantù sono poche e Venezia mette subito al sicuro la vittoria, allungando a +20. Con il risultato in ghiaccio, gli ultimi minuti scorrono senza sussulti e i padroni di casa si impongono con il risultato finale di 103-80.

“Week-end di alto livello, cose positive e negative”

Il commento di coach Brienza: “Abbiamo fatto un weekend di alto livello, giocando contro due squadre che durante la stagione avranno un ruolo importante nel campionato. Ci siamo trovati ad affrontare una fisicità e una fluidità di gioco a cui non eravamo abituati. Ci sono state cose positive e altre negative, figlie del percorso di apprendimento che stiamo facendo. Nel primo tempo eravamo già abbastanza a corto di fiato, ma siamo riusciti ad avere un buon controllo su quello che dovevamo fare in campo. Poi nel secondo le energie sono quasi svanite ed è stato tutto molto più difficile. Questa due giorni ci ha messo di fronte a quello che è il livello della Serie A e quindi ci permetterà di avere tanti spunti su cui lavorare a partire dalla prossima settimana”.

Il tabellino

REYER VENEZIA – ACQUA S.BERNARDO CANTÙ: 103-80 (24-17, 19-24, 32-22, 28-17)

Acqua S.Bernardo Cantù: Gilyard 15, Bowden 2, Moraschini 13, A. De Nicolao, Ballo 4, Bortolani 7, Sneed 10, Basile 15, Ajayi 6, Viganò N.E., Okeke 8.

Reyer Venezia: Bowman 10, Tessitori 7, Cole 19, Horton 10, Lever 2, G. De Nicolao, Candi 7, Favaretto N.E., Wheatle 7, Nikolic 11, Valentine 10, Janelidze N.E., Parks 6, Wiltjer 14.