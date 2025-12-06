L’Acqua S.Bernardo riparte da Venezia

Dopo la pausa nazionali riprende la Serie A. Nella decima giornata di campionato l’Acqua S.Bernardo scenderà sul parquet del Taliercio per sfidare l’Umana Reyer Venezia.

Acqua S.Bernardo attesa in laguna

La partita si giocherà domenica 7 dicembre, alle 17. Queste, le parole di coach Nicola Brienza in conferenza stampa: “Nella settimana di pausa abbiamo avuto modo di riposarci e lavorare molto per cercare di migliorare. Ora si riparte subito fortissimo: andiamo a giocare a Venezia, una delle squadre che mi ha sorpreso non tanto in termini di risultati, quanto nella qualità di gioco. Sta esprimendo una pallacanestro importante, che la vede primeggiare in quasi tutte le statistiche di squadra. È chiaro che c’è un grande lavoro di coach Spahija e molta qualità nel roster. Sarà una partita estremamente complicata, ma per noi quello di giocare contro una delle squadre più forti del campionato deve essere uno stimolo. Il nostro primo obiettivo deve essere quello di rendere la partita il più sporca possibile, cercando di non farli correre e, con tante piccole cose, provare ad abbassare i loro numeri e creare così i presupposti per competere fino alla fine”.

Come seguire il match

La partita verrà trasmessa in diretta sulla piattaforma streaming per soli abbonati LBATV.

La radiocronaca andrà invece in onda sulle frequenze di Radio Cantù FM 89.600.

L’avversario

La Reyer insegue con due sole lunghezze di svantaggio la coppia al vertice formata da Brescia e Bologna, forte del miglior attacco del campionato e del terzo posto sia nella classifica dei rimbalzi sia in quella degli assist. La formazione allenata da Neven Spahija si affida a una coppia di combo-guard americane composta da RJ Cole e Ky Bowman, capaci di mantenere rispettivamente medie da 16.1 e 11.6 punti, più 4.2 e 3 assist. Ad aggiungere fisicità ci pensano le due ali, Jordan Parks e Kyle Wiltjer, entrambi con una media realizzativa in doppia cifra, e il centro Chris Horton, il cui bottino a partita è di 7.8 punti e 5.6 rimbalzi. A loro si aggiunge un sesto uomo di lusso come la guardia Denzel Valentine, che impreziosisce le rotazioni di una squadra costruita per essere competitiva anche in EuroCup. Nel gruppo di italiani brilla Amedeo Tessitori, protagonista nelle recenti sfide della Nazionale e autore di 8.2 punti a partita in questa prima fase del campionato. Sta avendo un ottimo impatto anche un ex canturino come Stefan Nikolic, capace di segnare 7 punti di media. Completano le rotazioni dei veneti il playmaker Giovanni De Nicolao, la guardia Leonardo Candi, l’ala Carl Wheatle e il lungo Alessandro Lever.