L’Acqua S.Bernardo si arrende al Trofeo degli Angeli: vince Trieste

L’Acqua S.Bernardo si batte ad armi pari con Trieste, ma deve arrendersi nel secondo tempo. La positiva preseason si chiude con un bilancio di sei vittorie e tre sconfitte.

La cronaca

L’Acqua S.Bernardo si presenta priva di Moraschini, ancora influenzato, e di Okeke, fermato precauzionalmente dopo una leggera distorsione a una caviglia rimediata nell’amichevole con Sassari. I primi due canestri sono di Gilyard e Brooks. L’ex di turno segna i primi sei punti di Trieste, ma Cantù risponde colpo su colpo. Primo quarto molto vivace ed equilibrato, con le due squadre che giocano a ritmi alti e si scambiano il vantaggio a ripetizione. Ajayi e Bowden piazzano un break di 5-0 nell’ultimo minuto, ma Ross tiene Trieste in scia con il canestro del 27-23.

Trieste torna immediatamente a una sola lunghezza di svantaggio. Basile e Sneed segnano da tre, ma gli ospiti mantengono il divario invariato. Ross riporta avanti i biancorossi. Bowden si scatena e segna 7 punti consecutivi, firmando il controsorpasso canturino. È il parziale che permette all’Acqua S.Bernardo di andare all’intervallo in vantaggio 47-44.

Trieste pareggia i conti immediatamente. Ross trascina gli ospiti al comando della gara. Ajayi sblocca Cantù, ma i biancorossi conservano il vantaggio grazie alla regia di Ruzzier. Nel finale gli uomini allenati da coach Gonzalez toccano il massimo vantaggio a +7. Gli ultimi punti della terza frazione sono di Deangeli, che fissa il punteggio sul 64-73.

Candussi porta il vantaggio degli ospiti oltre le dieci lunghezze. De Nicolao prova a scuotere i suoi con una tripla, con Cantù che torna ad avere uno svantaggio in singola cifra. Bowden segna il canestro del -5. Brooks allunga nuovamente e Uthoff punisce l’errore dell’attacco canturino con la tripla del +10. Gilyard e Bowden non si arrendono, ma l’Acqua S.Bernardo non trova le forze per rimettere in discussione il risultato. Finisce 88-91.

Il commento di coach Brienza

“Abbiamo fatto un altro week-end di alto livello. Come nel caso di settimana scorsa, giocare due partite in due giorni non è facile e nel secondo tempo siamo calati. Anche oggi (domenica 28 settembre, Ndr) ci sono comunque molte indicazioni positive, come per esempio la reazione finale. Abbiamo fatto bene contro una squadra molto forte come Trieste, che sarà tra le protagoniste del campionato. Oggi si chiude una preseason di alto livello, in cui il gruppo ha risposto bene agli stimoli che abbiamo dato in palestra e ha lavorato con grande serietà. Ovviamente, per trovare tutti insieme le giuste misure in campo ci vuole del tempo e siamo solo all’inizio del nostro percorso, ma le premesse sono buone. Adesso da domenica prossima si inizierà davvero a fare sul serio e si alzerà ulteriormente il livello”.

Il tabellino

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ-PALLACANESTRO TRIESTE: 88-91 (27-23, 20-21, 17-29, 24-18)

Acqua S.Bernardo Cantù: Gilyard 5, Bowden 26, De Nicolao 8, Ballo 5, Bortolani 7, Sneed 12, Basile 13, Ajayi 12, Acunzo, Molteni N.E., Ring N.E.

Pallacanestro Trieste: Martucci N.E., Ross 20, Cinquepalmi N.E., Deangeli 3, Uthoff 17, Ruzzier 4, Candussi 7, Iannuzzi 1, Brown 9, Brooks 19, Moretti 2, Ramsey 9.

Arbitri: Gonnella, Bernardi, Martellosio.