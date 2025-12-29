L’Acqua s.Bernardo si è arresa a Napoli

L’Acqua S.Bernardo Cantù trova una sconfitta nell’Alcott Arena di Napoli, dove i padroni di casa si impongono 98-86.

La cronaca della partita

Inizia forte Cantù, che grazie ai canestri di Sneed, Moraschini e Bortolani segna i primi nove punti della sfida. Poi Simms sblocca Napoli. I padroni di casa prendono progressivamente il giusto ritmo e rientrano, pareggiando la contesa nell’ultimo minuto del quarto. Ajayi e Bolton trovano la perfetta parità sul 21-21 dopo i primi dieci minuti di gioco. El-Amin porta Napoli avanti nel punteggio per la prima volta, ma Bortolani e Green rispondono immediatamente. La partita viene interrotta per quasi un’ora per la sostituzione di un canestro, rottosi dopo una schiacciata di Basile. Dopo lo stop forzato Napoli mette la freccia e guadagna dieci punti di vantaggio. All’intervallo l’Acqua S.Bernardo insegue 51-40.

Moraschini cerca di suonare la carica, ma Mitrou-Long riporta il vantaggio dei partenopei in doppia cifra. I biancoblù provano a rientrare in diverse occasioni, Napoli però risponde colpo su colpo e ritocca addirittura il massimo vantaggio a +16 con un parziale nella seconda metà della frazione. Dopo tre quarti di gioco i padroni di casa comandano 72-57. L’Acqua S.Bernardo reagisce e torna a -9 dopo una tripla di Bortolani. Ancora Mitrou-Long allontana Napoli a suon di canestri di altissimo livello. Bortolani è l’ultimo a mollare, ma per Cantù non c’è più tempo per riaprire davvero la contesa. I padroni di casa si prendono i due punti.

Guerri Napoli – Acqua S.Bernardo, il tabelline

GUERRI NAPOLI – ACQUA S.BERNARDO CANTÙ: 98-86 (21-21, 30-19, 21-17, 26-28)

Guerri Napoli: Flagg 6, Mitrou-Long 20, El-Amin 10, Croswell 14, Faggian 4, Saccoccia N.E., Gloria N.E., Treier 5, Gentile, Simms 16, Caruso 6, Bolton 17.

Acqua S.Bernardo Cantù: Gilyard 14, Moraschini 15, De Nicolao, Ballo 4, Bortolani 16, Sneed , Basile 8, Green 11, Ajayi 6, Okeke.

Arbitri: Gonella, Noce, Miniati.

“Perso il ritmo della gara”

Le conferenze stampa al termine di Guerri Napoli-Acqua S.Bernardo Cantù. Le parole di coach Nicola Brienza: “Purtroppo la partita è stata indirizzata dal lungo stop, anche se non abbiamo perso per quello. E’ però evidente che abbiamo perso totalmente il ritmo della gara. Fino a quel momento avevamo fatto le cose che avevamo preparato, tenendo testa a una buona Napoli. Poi si è rimesso in moto Mitrou-Long e quel break non siamo più riusciti a recuperarlo, con le squadre che hanno vissuto di break e contro-break fino all’ultimo. In certi momenti siamo stati bravi a muovere la palla, ma abbiamo sbagliato troppi tiri, liberi compresi. L’ultimo dato da sottolineare è quello inequivocabile dei 64 punti segnati in area da Napoli. Abbiamo provato a contenere le loro guardie negli uno contro uno e, nel primo quarto e mezzo, siamo stati bravi, ma poi abbiamo fatto davvero fatica a difendere efficacemente in queste situazioni individuali”.