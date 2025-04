L’Acqua S.Bernardo torna alla vittoria in trasferta

L’Acqua S.Bernardo toglie l’asterisco dalla propria classifica, aggiungendo due punti nel recupero della 29esima giornata.

Vittoria in trasferta per l’Acqua S.Bernardo

I biancoblù tornano alla vittoria in trasferta, regolando Nardò dopo una convincente prova corale. Cantù parte forte, realizzando i primi cinque punti della gara con Piccoli e Possamai, ma Stewart annulla immediatamente il vantaggio degli ospiti. Le buone percentuali dal campo di entrambe le squadre danno vita a una prima frazione molto equilibrata. Nel finale Iannuzzi consente a Nardò di guadagnare un piccolo vantaggio sul 22-21.

Baldi Rossi e McGee provano a spingere l’Acqua S.Bernardo, ma ancora una volta è Stewart ad annullare il tentativo di fuga. McGee segna a raffica e Nardò, per la prima volta, lascia scappare i biancoblù che toccano il +12 con una tripla di Basile. L’ultimo canestro del primo tempo è di Smith, che sancisce il 37-47.

Cantù parte di nuovo forte con Possamai e il solito McGee. L’Acqua S.Bernardo continua a premere sull’acceleratore e supera le venti lunghezze di vantaggio con un’altra tripla di McGee. Smith si carica Nardò sulle spalle e dimezza il divario. Cantù non si scompone e si presenta all’ultima pausa sul 56-70.

Nardò non ci sta e con un parziale incredibile torna a -5. Valentini e Piccoli riportano l’inerzia dalla parte di un’Acqua S.Bernardo che ritrova un vantaggio in doppia cifra. McGee chiude definitivamente la partita toccando quota 31 punti personali. Nardò si arrende 73-87.

Info match

HDL NARDÒ – ACQUA S.BERNARDO CANTÙ 73 – 87 (22-21, 15-26, 19-23, 17-17)

Acqua S.Bernardo Cantù: Valentini 14, Baldi Rossi 4, Moraschini 5, Piccoli 19, Basile 8, Hogue N.E., Riismaa 2, McGee 31, Possamai 4, Okeke.

HDL Nardò: Smith 24, Ebeling 2, Nikolic 4, Iannuzzi 10, Donadio, Mouaha 15, Flores N.E, Stewart 13, Giuri, Kebe N.E., Spinelli N.E., Zugno 5.

Arbitri: Rudellat, Moretti, Settepanella.

Il commento di coach Brienza post partita

Il commento in conferenza stampa di coach Nicola Brienza dopo la vittoria dell’Acqua S.Bernardo Cantù a Nardò: “Abbiamo fatto una buona partita e siamo stati abbastanza solidi. Ci sono stati dei momenti in cui Nardò ha provato ad accelerare e a riaprire la contesa, soprattutto all’inizio dell’ultimo quarto, e in quell’occasione abbiamo fatto qualche attacco superficiale e alcune difese poco attente. Fortunatamente abbiamo ripreso subito il controllo della gara. Abbiamo avuto delle percentuali importanti, alcune volte figlie di iniziative individuali di grande qualità e mi riferisco a qualche canestro di McGee e di Valentini, ma siamo stati bravi a muovere la palla contro la loro difesa per la maggior parte della partita. Bene così e adesso proviamo a riposarci il più possibile visto che domenica giochiamo in casa della squadra più in forma del campionato e per provare a vincere a Torino ci vorrà un’altra prestazione di livello”.