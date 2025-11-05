L’Acqua S.Bernardo vola in Sardegna per il turno infrasettimanale

La sesta giornata di campionato sarà anche la prima infrasettimanale della Serie A 2025-26: Acqua S.Bernardo Cantù in trasferta al PalaSerradimigni.

L’Acqua S.Bernardo palleggia in Sardegna

Coach Nicola Brienza è stato in conferenza stampa prima della sfida tra l’Acqua S.Bernardo e Banco di Sardegna Sassari che si terrà giovedì 6 novembre, alle 20.30. “Sassari è una squadra in crisi di risultati in campionato, ma non di prestazioni. È stata capace di giocare buone partite, per esempio a Cremona e contro Milano, con cui ha perso solo negli ultimi minuti. Ovviamente ci sono stati aspetti che non sono andati come si aspettavano, ma in coppa sono arrivate alcune belle vittorie. Dopo l’avvicendamento in panchina, mi aspetto una squadra responsabilizzata: i giocatori vorranno dare un segnale. In queste situazioni bisogna aspettarsi una reazione d’orgoglio da parte di squadra e società. Dovremo mettere grande attenzione in campo per 40 minuti. Nelle due trasferte fatte fin qui, per larghi tratti non siamo stati competitivi e diventa quindi fondamentale fare una prestazione solida, consapevoli dei passi avanti fatti. È il primo turno infrasettimanale e sarà una settimana complicata, con tre impegni importanti e ravvicinati in cui dovremo ragionare un passo alla volta. Il primo è stata la vittoria con Cremona, che ci ha dato carica e serenità. Non dobbiamo però abbassare la guardia, perché in trasferta non abbiamo ancora dimostrato il nostro valore e ci teniamo a farlo. Fare risultato sarebbe molto importante per la classifica”.

Come seguire i canturini

La partita verrà trasmessa in diretta sulla piattaforma streaming per soli abbonati LBATV.

La radiocronaca andrà in onda sulle frequenze di Radio Cantù FM 89.600.