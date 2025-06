L’Acqua S.Bernardo conquista Rimini, Gara 1 finisce 82-86

E' un’Acqua S.Bernardo travolgente quella che si prende subito Gara 1. Dopo una partenza difficile, Cantù ha preso in mano la partita.

Acqua S.Bernardo, il fatto campo saltato

Rimini parte fortissimo e in pochi minuti costruisce un parziale di 10-0, poi Basile sblocca Cantù. L’Acqua S.Bernardo dimezza lo svantaggio, tornando poi a un solo possesso di svantaggio con un libero di De Nicolao. Rimini riprende ritmo con Grande e Camara, ma il canestro finale di Okeke fissa il punteggio sul 19-15. Camara prova a guidare un break riminese, ma Moraschini risponde. I biancorossi riescono però a ritrovare un vantaggio in doppia cifra grazie a Grande. McGee entra in partita e riporta l’Acqua S.Bernardo a -2. Tomassini ridà fiducia a Rimini. Cantù rimane incollata, ma all’intervallo i padroni di casa comandano 39-36.

Basile inchioda subito il -1 e l’Acqua S.Bernardo mette per la prima volta la testa avanti con McGee. Rimini risponde, ma Cantù prova a scappare affidandosi a Hogue. I padroni di casa rimontano dal -8 e tornano avanti. Basile replica immediatamente con la tripla che permette all’Acqua S.Bernardo di essere davanti 57-59 nel momento in cui arriva l’ultima pausa.

Moraschini inaugura il quarto periodo con una tripla. Rimini prova a rimanere in scia, ma Baldi Rossi segna da oltre l’arco per il nuovo +8. Coach Dell’Agnello ferma il gioco e scuote Rimini, che torna di nuovo a un solo possesso di distanza. De Nicolao riporta al sicuro una Cantù che vola +10 con una tripla monumentale di Moraschini. Rimini sfrutta i liberi per dimezzare il divario. A 1:30 dalla sirena Cantù è avanti di 5 lunghezze. Rimini torna a -3 con i liberi di Marini. Basile fa 1 su 2, ma è quello che basta per consegnare all’Acqua S.Bernardo Gara 1.

Il tabellino

RIVIERABANCA RIMINI - ACQUA S.BERNARDO 82 – 86 (19-15, 20-21, 18-23, 25-27)

Acqua S.Bernardo Cantù: Valentini 5, Baldi Rossi 5, Moraschini 12, De Nicolao 7, Piccoli 7, Basile 20, Hogue 12, Riismaa 2, McGee 11, Okeke 5.

RivieraBanca Rimini: Anumba 4, Grande 10, Tomassini 13, Conti, Masciadri 8, Sankare N.E., Marini 8, Amaroli N.E., Robinson 5, Johnson 16, Simioni 7, Camara 11.

Arbitri: Radaelli, Giovannetti, Wasserman.

Il commento di coach Brienza

Il commento in conferenza stampa di coach Nicola Brienza dopo Gara 1 della finale playoff tra Cantù e Rimini: “Sono molto contento. Abbiamo fatto una partita importante. Nei primi minuti Rimini è partita con grande energia, noi abbiamo pagato forse i 10 giorni di inattività. Ci abbiamo messo un attimo a prendere il ritmo della partita e a rientrare in quello che è il livello dell’intensità di una finale playoff. Nel primo tempo abbiamo subito anche troppi rimbalzi offensivi, che ci sono costati alcuni punti subiti di troppo. Siamo stati bravi a ricucire il break. Nel secondo tempo abbiamo avuto idee chiare su come attaccarli e nei momenti in cui abbiamo preso fluidità offensiva, muovendo la palla, abbiamo preso il vantaggio. Rimini alla fine ha fatto un grande sforzo per rientrare e riaprirla, potevamo essere più attenti su alcune situazioni, ma va bene così. È solo la prima e sarà una serie difficile, ma aver preso il fattore campo subito questa sera è una cosa importante. Come sempre ora si azzera e si pensa a martedì”: