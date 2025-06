L'Italbasket debutta agli Europei con capitan Spreafico: "A 34 anni un sogno giocare in casa"

L'Italbasket femminile debutta nel FIBA Women’s EuroBasket affrontando al PalaDozza di Bologna la Serbia nella gara inaugurale del suo girone.

Al via l'Italbasket

Oggi si inizia, mercoledì 18 giugno. A guidare le azzurre da capitana ci sarà la cestista di Asso, ex Comense Laura Spreafico che in sede di presentazione del torneo continentale ha sottolineato: “A 34 anni poter giocare un Europeo davanti al nostro pubblico è un vero e proprio sogno. Siamo consapevoli di questo privilegio e dell’opportunità straordinaria che abbiamo, siamo una squadra giovane ma anche con una discreta esperienza e all’esordio con la Serbia arriviamo pronte e determinate. Faremo di tutto per esaltare i tifosi che verranno a vedere”.

Le azzurre convocate per gli Europei con l'Italbasket

0 Jasmine Keys 1997 1.87 A-C Famila Schio

6 Francesca Pasa 2000 1.80 P Asvel Feminin

8 Costanza Verona 1999 1.70 P Famila Schio

9 Cecilia Zandalasini 1996 1.85 A Golden State Valkyries

11 Francesca Pan 1997 1.80 G Umana Venezia

13 Lorela Cubaj 1999 1.92 C Umana Venezia

14 Sara Madera 2000 1.87 A-C La Molisana Campobasso

18 Mariella Santucci 1997 1.70 P Umana Reyer Venezia

19 Martina Fassina 1999 1.82 G Umana Venezia

22 Olbis Futo Andrè 1998 1.92 C Famila Schio

23 Laura Spreafico 1991 1.82 G-A Geas Sesto S.Giovanni

99 Stefania Trimboli 1996 1.75 P La Molisana Campobasso

Lo staff azzurro

Allenatore Andrea Capobianco

Assistente: Vincenzo Di Meglio, Francesca Di Chiara

Video Analista: Alessandro Fontana

Preparatore fisico: Jacopo Arrobbio

Capo Delegazione: Roberto Brunamonti

Il programma del girone B

Mercoledì 18 giugno

ore 17.30 Slovenia-Lituania

ore 21.00 Serbia-Italia

Giovedì 19 giugno

ore 17.30 Lituania-Serbia

ore 21.00 Italia-Slovenia

Sabato 21 giugno

ore 17.30 Slovenia-Serbia

ore 21.00 Italia-Lituania