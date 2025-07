Europei U18: l'Italbasket del canturino Acunzo doma l'Austria e vola ai quarti contro la Serbia

Pallacanestro giovanile

Continua a suon di vittorie l'avventura continentale in azzurro del nuovo giocatore dell' OGC.

L'Italbasket Under18 cala il poker vincente e vola ai quarti di finale ai campionati Europei di categoria in corso di svolgimento a Belgrado.

Firma canturina con l'Italbasket

Nella serata di ieri, mercoledì 30 luglio, gli azzurrini di coach Marco Sodini con in campo il nuovo acquisto del PGC Cantù Thomas Acunzo hanno travolto negli ottavi di finale l'Austria per 101-57. Acunzo è partito ancora una volta in quintetto base e ha segnato 1 punto. Oggi l'Italbasket tornerà in campo alle ore 18.30 quando sfiderà nei quarti di finale i padroni di casa della Serbia che si sono sbarazzati senza problemi del Belgio negli Ottavi di finale per 106-36): in palio un posto in semifinale.

Il tabellino di Italia-Austria 101-57

Parziali: 16-7, 41-23, 76-45

Italia: Crestan 12 (1/1, 3/6), Accorsi* 19 (4/5, 2/7), Hassan* 15 (3/4, 3/6), Baiocchi* 9 (4/6, 0/1), Acunzo* 1 (0/2, 0/1), Macrì 4 (2/4), Lonati ne, Garavaglia* 16 (4/5, 1/3), Ceccato 17 (3/4, 3/6), Frashni 6 (3/7), Placinschi ne, Sow 2 (1/1, 0/2). All: Sodini.

Austria: Strobl* 8 (0/1, 2/5), Cvetkova 2 (0/3, 0/6), Perkovic, Benczak 7 (2/5, 1/3), Kress* 5 (2/8, 0/2), Chavez 1 (0/5, 0/2), Kapic 7 (2/2, 1/2), Sauer* 7 (2/6, 0/3), Kircher* 8 (3/3, 0/1), Muhr 8 (3/5), Dietz* 2 (0/2), Look 2 (0/2 da tre). All: Schlunken.

Il tabellone dei quarti di finale

Giovedì 31 luglio

ore 13.30 Francia- Slovenia

ore 16.00 Turchia-Spagna

ore 18.30 Italia- Serbia

ore 21.00 Germania-Lettonia

Tutti i risultati degli azzurri agli Europei U18

1° turno 26 luglio Italia-Germania 85 - 71,

2° turno 27 luglio Bulgaria- Italia 51 - 91

3° turno 28 luglio Israele-Italia 54 - 81, Germania-Bulgaria 80 - 85

Ottavi di finale 30 luglio Italia-Austria 101-57