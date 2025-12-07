l Rovello cade a Monza, domenica i big match Erba-Villasanta e Lecco-Cabiate

Ieri si è aperto l'11° turno del girone B che si completerà domani con due posticipi per le lariane

Il Rovello Porro cade a Monza nell’anticipo dell’11° turno del girone B di Divisione Regionale 1.

La gara

La squadra diretta da coach Alessandro Monti dopo un avvio non facile ha chiuso avanti all’intervallo ma poi si è fatta risorpassare dai padroni di casa che nel finale hanno anche allungato. Ora l’attenzione si sposta sulle altre due portacolori lariane che scendono in campo domani. Le Bocce Erba proverà a riagganciare Binzago in vetta sfruttando il fattore campo nel big match contro Villasanta mentre il Cabiate cercherà un nuovo colpo esterno ospite a Lecco.

Il tabellino di Forti e Liberi Monza – Basket Rovello 86 – 70

Parziali 21-16, 39-40, 67-53

Forti e Liberi Monza : Villa Edoardo 18, Grazzi Jacopo 15, Cocchi Gabriele 14, Pagani Emanuele 14, Gallucci Manuele 11, Dascola Alessio 4, De Feo Daniele 3, Faustini Leonardo 3, Ricci Damiano 2, Bianchini 2, Gamberale Lorenzo, Laratta Francesco. All. Castagna.

Basket Rovello : Caccia Luca 19, Borsani Ticcardo 17, Bosa Andrea 13, Donegà Luca 7, Tomaselli Jacopo 6, Castiglioni Filippo 4, Canton Marcello 2, Figini Leonardo 2, Losa Riccardo, Marzorati Davide, Rebussi Pietro. All. Monti.

Il cartellone dell’11° turno del girone B

Venerdì il 5 dicembre FL Monza-Rovello Porro 86-70, Civatese-Vimercate 77-66, Binzago-Sondrio 81-50; sabato 6 Morbegno-Varedo; domenica alle 18 Le Bocce Erba-Villasanta, Lecco-Pallacanestro Cabiate, Nibionno-Agrate.

La classifica aggiornata del girone B

Binzago 18; Le Bocce Erba, Villasanta 16; Lecco, Agrate Brianza 14; Vimercate, Nibionno 12; Rovello Porro, Forti e Liberi Monza, Civatese 10; Cabiate 8; Varedo 4; Morbegno 2; Sondrio 0.