L'Uniweb Cantù U14 Gold cede al Lissone: 14° posto il Lombardia

L’Uniweb U14 del Progetto Giovani Cantù chiude un altro campionato. Contro il Lissone perde e si fissa al 14esimo posto in Lombardia.

E' calato il sipario sul campionato Under 14 Gold per l'Uniweb Cantù che ha chiuso al 14° posto assoluto in Lombardia. La squadra diretta da coach Matteo Cara infatti in settimana ha perso anche la gara di ritorno del doppio confronto con il Lissone che così si è classificato al 13° posto. Un percorso stagionale comunque positivo e di crescita per i giovani canturini.

Tabellino di gara 2 finale 13°-14° posto

Lissone-Uniweb Cantù 76-69

Parziali: 18-24, 41-40, 63-53

Uniweb Cantù: De Lucca 4, Moscatelli 3, Balestrini 2, D’Aloia 1, Bazzi, Galli, Cunio 23, Colombo 17, Galvano 4, Sanvito 4, Castoldi, Torchio 11. All. Cara, Vice All. Roncoroni.

Tabellino di gara 1 finale 13°-14° posto

Under 14 Cantù-Lissone 75-89

Parziali: 24-20, 38-51, 57-68

Under 14 Cantù: Imberti, De Lucca 4, Moscatelli 6, Bazzi, Galli, Cunio 15, Colombo 19, Galvano 4, Sanvito 1, Castoldi 6, Torchio 15, Balestrini 5. All. Cara, Vice All. Roncoroni.