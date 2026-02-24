Pallacanestro giovanile

L’Uniweb Cantù Under14 stravince il derby Gold con la Comense

Nel week-end si è giocata la sfida tutta nostrana per il 7° turno di ritorno del girone B.

Cantù · 24/02/2026 alle 14:39

Colpaccio a dir poco strabiliante dell’Uniweb Cantù U14 messo a segno.

Gli Under 14 dell’Uniweb da sogno

Il derby lariano del campionato Under14 Gold parla ancora canturino. Nel fine settimana trascorso, la squadra diretta da coach Matteo Bonassi è andata a vincere, infatti, sul campo della Pol Comense con una prestazione super per 46-134, confermandosi al secondo posto nel girone B alle spalle della capolista Hub del Sempione avanti solo due lunghezze.  La Comense, invece, resta a quota 4 punti e tornerà in campo per l’8° turno di ritorno sabato 28 febbraio, giocando in casa contro la Robur Varese. Cantù giocherà domenica primo marzo, quando riceverà l’Aba Legnano.

Il tabellino di Pol Comense – U. Cantù

Parziali: 11-44, 29-82, 40-107
Uniweb Cantù: Mascheroni 12, Formenti 8, Bazzi 5, Lombardi 21, Gallinoni 10, Balestrini 13, Galimberti 22, Moscatelli 13, Santonastasi 14, Olgiati R. 12, Aiolfi 4. All. Bonassi, Vice All. Cipolletta.

