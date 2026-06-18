La 15esima CSH Summer League Under20 ha fatto centro e spettacolo 

Ha fatto canestro l’edizione numero 15 della CSH (Cantù Sportholding) Summer League Under20 organizzata sotto la regia del Progetto Giovani Cantù nello scorso weekend sul campo del PalaPrealpi di via Gramsci 11 a Seveso.

La manifestazione

Una tre giorni di grande basket giovanile che ha visto protagonisti 75 tra i migliori cestiti italiani dal 2060 al 2009 che divisi in sei squadre hanno dato vita a 9 partite in stile americano da 48 minuti ciascuna. Tanto spettacolo e partite vere che hanno attirato anche tanti addetti ai lavori. Per la cronaca il successo della kermesse sul campo è andato alla selezione Amici di Como che domenica in finalissima ha battuto il BCC Cantù

La classifica finale della Summer League 2026

1° posto Amici di Como

2° posto BCC Cantù

3° posto Generali Buelli e Rasero

4° posto Amati Servizi

5° posto Seveso Marmi

6° posto Gorla Energy