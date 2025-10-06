La Bernatese corre verso i 50 anni

"Puntiamo a consolidarci e crescere", ha affermato il presidente Giancarlo Grecchi

«Vogliamo raggiungere grandi traguardi anche nel 2025/2026, in arrivo c’è il nostro 50°». È ripartita la stagione della Gs Bernatese Atletica, società di Casnate con Bernate che è stata fondata nel 1976 e che proprio nel 2026 celebrerà 50 anni di storia.

Le parole del presidente

Non nasconde le ambizioni il presidente Giancarlo Grecchi:

“Io ormai ricopro questo ruolo dal 2018, in questi anni stiamo formando numerosi atleti di valore che possono brillare, ancor di più, nel corso di questa stagione. Puntiamo a consolidarci e crescere, già ora abbiamo circa 120 atleti nella nostra società, includendo varie fasce d’età. Proprio per questo, vorremmo portare la nostra squadra ai campionati Assoluti di società, competizione che abbiamo già fatto un po’ di anni fa, ma poi, per varie difficoltà nel ricambio generazionale, abbiamo dovuto abbandonare. Ora, finalmente, stiamo ritornando su quei livelli”.

I 50 anni di attività

Grecchi, ponendo lo sguardo verso il futuro, annuncia un importante traguardo in arrivo:

“Nell’arco di questa stagione, per la precisione nel 2026, la Bernatese Atletica farà 50 anni di attività. Già ora stiamo pensando a come strutturare i festeggiamenti, sicuramente organizzeremo qualcosa di rilievo per celebrare, nel migliore dei modi, questo splendido anniversario”.

Gli obiettivi

Il presidente presenta gli obiettivi che, da tempo, la società porta avanti:

“Noi vogliamo diffondere il valore dell’atletica leggera nel nostro territorio. La nostra attività può rappresentare un modello di crescita che punta a dare una mano alle nuove generazioni. Attraverso questi sport si possono veicolare principi di convivenza e di rispetto delle regole. Possiamo lasciare un’impronta positiva nel percorso di formazione dei ragazzi, soprattutto nel settore giovanile, dato che li seguiamo nella loro crescita sportiva, ma anche umana”.

Percorso di formazione dai 5 anni in su

Inoltre, Grecchi specifica:

“Negli anni, come società, abbiamo praticato quasi tutte le discipline che riguardano salti, lanci e corse. Il nostro percorso di formazione può iniziare già dai 5 anni, quando i piccoli possono fare dei giochi legati all’atletica, giusto per avere un primo approccio ludico-motorio. Crediamo molto nel nostro settore giovanile, cerchiamo di formare i giovani in numerose discipline; invece, negli Assoluti, puntiamo soprattutto sulle gare di corsa. Tra l’altro, in questo settore, nella nostra storia, abbiamo avuto atleti competitivi anche a livello nazionale, con presenze ai campionati europei”.

Nuovi ingressi

La Bernatese Atletica, nelle ultime settimane, ha accolto nuovi giovani nel proprio roster. Spiega Grecchi: