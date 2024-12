La Bianchi Group Cermenate si aggiudica il derby

La Bianchi Group Cermenate fa suo il derby contro Kaire per 3-1, mantenendo l’imbattibilità ed il primo posto in classifica.

Avvio di primo set equilibrato fino al 6-6. Kaire allunga (10-6), ma Cermenate, azione dopo azione, accorcia ed impatta sul 14-14. Si gioca punto a punto fino al 19, quando sono le virtussine a piazzare un buon break (20-23), vincendo 21-25 il parziale.

Parte avanti Kaire nel secondo set (4-1, 8-4). Le ragazze della Bianchi Group non demordono e, prima impattano 11-11, poi allungano (11-15, 14-18). Kaire non si da vinta e trova un buon break che ribalta il parziale (22-19). Cermenate non reagisce, lasciando a Kaire il parziale 25-22.

Il terzo set è tutto delle virtussine che partono avanti (2-5, 4-8, 6-10), rintuzzano un tentativo di rimonta di Kaire (11.3, 14-15), allungano (15-19, 16-24) chiudendo 15-25 il parziale.

Il quarto set è la copia del precedente con le virtussine che, dopo un avvio equilibrato (3-3), allungano (3-8, 4-11), gestiscono (10-15, 12-19, 13-23) e chiudono 14-25 il set, aggiudicandosi l’incontro 3-1.

Coach Rutigliano commenta così il match:

“Tre punti messi in cascina contro una formazione difficile da leggere e da preparare. Non abbiamo giocato bene e, spesso, ci siamo messi in difficoltà da soli non rispettando le consegne. Peccato, perché ogni partita è un’occasione di crescita, e vincere così non serve a molto… ovvio è meglio vincere, ma vorrei che capissimo meglio chi siamo. Brave comunque per la vittoria, ma voglio molto di più, e so che le ragazze me lo possono dare!”