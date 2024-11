La Bianchi Group Cermenate vince il derby contro Colverde

La Bianchi Group Cermenate fa suo il derby contro contro Colverde dopo più di due ore di partita e si tiene stretta la vetta della classifica.

Avvio di primo set forte delle virtussine (6-1, 11-4). Colverde non riesce a rientrare (17-8, 20-12) e per Cermenate è semplice chiudere il parziale 25-15.

Si invertono le parti nel secondo set con le ospiti che si portano subito in testa (2-6, 4-9). Cermenate fatica ad entrare in gioco (9-13, 11-17), lasciando alle avversarie il parziale 14-25.

Tira e molla tra le due formazioni nel terzo set. Avanti Cermeante (6-2), si fa rimontare da Colverde (9-8). Nuovo break della formazione di coach Rutigliano (9-13), poi sono le ospiti a trovare una buona serie (13-16, 16-19, 18-22) fino al definitivo 19-25.

Riscatto Bianchi Group nel quarto set. La formazioni di casa infatti parte forte (2-0, 9-2), gestisce il vantaggio (13-8, 17-12, 22-14) e chiude il parziale 25-18. Colverde sembra subire il ritorno di Cermenate.

Il tiebreak infatti è guidato dall’inizio dalle virtussine (3-1, 6-1). Le ospiti non reagiscono (11-5) e per la Bianchi Group è semplice chiudere il set 15-7 e l’incontro 3-2.

Coach Rutigliano commenta così il match:

“Oggi abbiamo davvero rotto il ghiaccio. Finalmente una vera battaglia. Sono solo dispiaciuto per come abbiano approcciato i due set persi, dimenticandoci cosa dovevamo fare e quando farlo. Questa costanza non possiamo perderla, perché ci permette come abbiamo dimostrato oggi di saper giocare bene. Ora prossima battaglia… ora non si scherza più”