La Bianchi Group vince e chiude il girone di andata al comando

La Bianchi Group Cermenate stacca tre punti e chiude il girone di andata al comando a +2 su Luino. Avversario di serata Dream Volley Lesmo.

Avvio forte di primo set delle comasche (0-4, 1-8). Le padrone di casa provano a ricucire (9-12), ma è Cermenate ad allungare nuovamente (11-20, 13-23) andando a vincere il parziale 14-25.

Nel secondo set subito avanti le virtussine (0-3, 1-4). Lesmo impatta sul 5-5, ma la formazione di coach Rutigliano trova un buon break (5-8, 6-12, 8-17). Le monzesi non reagiscono e per la Bianchi Group è semplice chiudere il parziale 15-25.

Nuovamente avanti Cermenate nel terzo set (2-4, 3-7). Lesmo resta in scia (11-14, 15-18), ma nel finale si rifà sotto (21-24, 24-24) trovando, ai vantaggi, un buon break che chiude il parziale (28-26).

La Bianchi Group reagisce subito e, dopo un avvio in svantaggio di quarto set (5-1), impatta (7-7, 11-11) e da uno strappo al punteggio (11-17, 13-22) fino al definitivo 14-25 che vale il parziale e l’incontro 1-3.

Coach Rutigliano commenta così l’incontro:

“Tre punti che ci confermano al primo posto, ma la felicità della vittoria non è stata esplosiva perché ci siamo resi conto del pericolo passato nel terzo set. Quella incapacità di chiudere le partite e restare tranquilli. Permettiamo troppo spesso agli avversari di rientrare in gara e questo può diventare molto pericoloso. Se davvero vogliamo raggiungere l’obbiettivo bisognerà maturare. Per ora, godiamoci il momento perché strameritato. Brave tutte!”.