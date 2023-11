La Briantea batte Roma in un PalaMeda tutto esaurito

Partita mai in discussione in un PalaMeda tutto esaurito (1200 spettatori, primo sold out al palazzetto dal trasferimento nel 2019) con la UnipolSai Briantea84 Cantù che vince contro Santa Lucia Roma con un travolgente 82 a 21. I canturini, senza Serio e Ruggeri ai Paramericani e Schiera fermo ancora ai box, chiudono la pratica già dal primo quarto quando il tabellone dice severamente 23 a 2. I capitolini provano a costruire gioco, ma la superiorità dei biancoblù è netta. Altri due punti in classifica per il gruppo guidato da coach Jaglowski che tornerà sul parquet tra due settimane (sabato 25 novembre, ore 15 sul campo di Santo Stefano), in attesa di conoscere la data del recupero della sfida contro Porto Torres. Nel prossimo weekend Serie A ferma per la finale di Supercoppa Italiana (Deco Metalferro Amicacci Abruzzo e Santo Stefano, domenica 18 novembre ore 20.30). Mvp della gara Filippo Carossino con 21 punti, seguito da De Maggi (15), Berdun (14) e Sbuelz (14).

La Briantea batte Roma: la cronaca del match

Coach Jaglowski opta per il quintetto composto da Carossino, Sbuelz, De Maggi, Berdun e Patzwald. Dominio totale Unipolsai, prolifica in attacco (23 punti, frutto dei 7 di De Maggi, 6 di Sbuelz e Carossino e 4 di Berdun) ed invalicabile in difesa, concedendo solamente 2 punti a Boccacci nell’ultimo minuto di un primo parziale a senso unico. 23-2

Non cambia la musica nel secondo quarto. Apre le marcature Berdun dalla media, risponde subito Boccacci con la prima tripla della partita. La fuga canturina, però, non si ferma. Si rivede Carossino, a cui seguono i primi punti di Geninazzi, che valgono il +27 ed il conseguente time-out di coach Sene. Il vantaggio continua ad incrementare, mentre per Santa Lucia arriva il primo punto di Moncrieff dalla lunetta, che si ripete con il primo canestro su azione, intervallato dal tandem delle meraviglie Carossino-Berdun ed i primi 2 punti di Carrigill. Si sbloccano Correia Dias Pereira e Santorelli, mentre a chiudere il secondo parziale ci pensa capitan Geninazzi con l’appoggio a canestro e la palla rubata sulla sirena. 48-10

Anche nel terzo periodo è tracimare biancoblù, con la Unipolsai che cresce con il passare dei minuti, così come il distacco dei capitolini. Carossino tocca quota 21 punti, mentre De Maggi sale a secondo miglior marcatore con 13 punti. Tra gli ospiti latitano ancora punti e canestri: 6, targati Sanna, Nwaisi e Moncriff, per un totale di 16-6. 64-16

L’ultimo quarto si svolge sulla scia del precedente: i ragazzi di Jaglowski controllano la partita, conducendo fino alla fine e portando a referto gli ottimi 4 punti di Makram e Sbuelz che raggiunge i 14, la miglior prova con la maglia della UnipolSai. Si conclude quindi con il definitivo +61 canturino, tra gli applausi di un Palameda gremito e quantomai fattore. La UnipolSai arriva quindi alla sosta imbattuta. A Meda non si passa. 82-21