La Briantea perde con il Lahn-Dill in Champions e mette a rischio il passaggio del girone

La due giorni di grande basket europeo al PalaMeda si concentra in 40 minuti per la Briantea84 con una gara da dentro o fuori. Oggi, sabato 3 febbraio 2024, alle 11.15 si è giocata Mia Briantea84 Cantù - Lahn Dill, i campioni della Coppa Italia nonché la squadra che ospita il gruppo B della Champions Cup a casa sua, contro una delle formazioni più forti d'Europa e del mondo.

Dentro o fuori

Oltre che la partita di cartello della due giorni, visto il blasone delle due squadre, la pressione aumenta visto che i risultati di ieri costringono la Briantea84 a una partita da dentro o fuori. Infatti, ieri mattina al primo appuntamento i canturini si trovavano di fronte Santo Stefano, incontrata già tre volte in stagione tra campionato e Coppa Italia e sempre sconfitta, ma che in competizione europea ha voluto dire la sua imponendosi sulla Briantea con un 63 a 55.

A fronte di questo risultato la situazione si è estremamente complicata per i canturini, obbligati a vincere tutte le gare per sperare nel passaggio del turno (che si guadagna con le prime due posizioni). Guardando agli altri scontri si segnala un Lahn Dill schiacciasassi, come da pronostico, con due vittorie su due contro Gran Canaria e Santo Stefano; al secondo posto in classifica, tutte a pari merito con due punti Santo Stefano, la Briantea84 (che nel pomeriggio ha vinto contro il Meaux) e Gran Canaria; fanalino di coda proprio il Meaux.

La speranza

La mattinata di oggi è cominciata con una buona notizia per i canturini, visto che Santo Stefano è inciampata contro Gran Canaria. Ora la missione dei brianzoli è quella di vincere contro Lahn-Dill e Gran Canaria. Una missione difficile che è cominciata contro i più forti, i tedeschi del Lahn-Dill, ma che vede anche il supporto dagli spalti di un ospite d'eccezione, Javier Zanetti.

La cronaca

Avvio di partita a favore del Lahn-Dill con un parziale di 4 a 0 a cui risponde Berdun con non poca fatica. Guntner trascina i suoi, ma la Briantea dà segnali di poter tenere il ritmo con Serio che si guadagna un potenziale gioco da tre punti trasformato (5 a 6 Lahn-Dill a metà quarto). La reazione Briantea è firmata De Maggi che dal suo habitat, la media distanza, colpisce forte. Time-out tedesco, ma al rientro in campo Berdun, cuore argentino come Zanetti, mette la bomba da tre. Parziale clamoroso dei canturini che si portano sul 12 a 6, Guntner ci riprova mettendo due punti, ma il quarto si chiude a favore dei padroni di casa per 14 a 9.

Il secondo quarto comincia come il primo, con un parziale di 4 a 0 per i tedeschi, interrotto però da un lancio tuttocampo di Serio per Carossino. Il Lahn-Dill ribalta i risultato e si porta sul 18 a 16, ma De Maggi rimette le cose in parità. Botta e risposta tra le due squadra con Santorelli e Fujimoto, ma un altro parziale tedesco (4 a 0) costringe i canturini a rincorrere ancora. Santorelli si fa sempre trovare in buona posizione e muove la retina, Carossino fa lo stesso e il match è di nuovo in parità. Ruggeri si prende la responsabilità di due tiri importanti, li trasforma, aggiunge 5 punti al tabellone e infiamma il PalaMeda. Il Lahn-Dill mette la freccia per il controsorpasso, ma la seconda frazione di gioco si chiude con una delle più classiche bombe da 3 di Berdun. Briantea in vantaggio all'intervallo 33 a 32.

Guntner apre le danze al rientro in campo e gli risponde De Maggi, poi sale in cattedra Serio che guadagna il secondo potenziale gioco da tre punti dopo un canestro più fallo, inutile dire che l'americano conferma le sue doti da cecchino ai liberi. Il tabellone recita 40 a 38 quando la Briantea perde una brutta palla in attacco e si fa agganciare di nuovo. Berdun manda segnali dalla media distanza, ma non basta per staccarsi di dosso i tedeschi. La terza frazione si chiude sul 47 a 45 per gli ospiti.

L'inizio dell'ultima frazione vede i tedeschi allungare sul 53 a 45, mentre la Briantea fatica a trovare la via della retina. Berdun prova a suonare la carica con un canestro più fallo, poi è Serio che accorcia le distanze, ma il Lahn-Dill ributta sotto i canturini con un gioco da 4 punti di Zantinge, ora la strada è in salita: a 5 miuti dalla fine Cantù è sotto di 10. Si torna sul -6 con i canestri di Carossino e Serio, ma i tedeschi sono un osso duro e la rimonta rallenta, anzi, gli ospiti trovano anche la forza di allungare sul +12. Nel finale la Briantea perde fiducia e non riesce più a tenere uil ritmo del Lahn-Dill che chiude la gara sul 72 a 58.

Passaggio ancora possibile

Ancora possibile, ma difficilissimo, il passaggio del turno per la Briantea84 che dovrebbe vincere l'ultima gara con Gran Canaria e sperare in una sconfitta di Santo Stefano.