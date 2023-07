Dopo i rinnovi ecco il primo colpo in casa UnipolSai Briantea84 Cantù: alla corte di coach Josef Jaglowski è sbarcata Anne Patzwald.

La Briantea84 batte il primo colpo: Anne Patzwald vestirà biancoblù

L’atleta tedesca punti 1.0, nata a Guben il 2 luglio 1989, è il primo arrivo in biancoblù per la nuova annata sportiva. Per Patzwald si tratterà della prima esperienza lontano dalla Germania, dopo aver giocato nel Club BBC Münsterland e nel BG Baskets Hamburg HSV. Con la maglia della nazionale femminile conta due partecipazioni alle Paralimpiadi (2016, 2020), due ai Mondiali (2018, 2023) e quattro agli Europei (2015, 2017, 2019, 2021).

Sulla prima esperienza in Italia

“È sempre stato un mio sogno fare un’esperienza all’estero, soprattutto per il mio ruolo nella nazionale tedesca femminile. Nuove persone, una nuova città e una nuova squadra mi incuriosiscono e allo stesso tempo mi danno l’ambizione di poter crescere qui”.

Sulla scelta di Briantea84

“Associo Briantea84 a bei ricordi e ad un allenatore molto in gamba. Ho conosciuto coach Jaglowski nel 2013 dai miei primi contatti con la nazionale, era vice allenatore. Lo stile di gioco e l’etica del lavoro di Briantea84, che posso solo giudicare da quanto ho visto dall’esterno, mi hanno motivato”.

Sugli obiettivi stagionali

“Insieme ai miei compagni, mi metterò in gioco per raggiungere le migliori prestazioni. Non vedo l’ora di unirmi alla squadra dove troverò sicuramente la condizione per dare il massimo”.

Un messaggio ai tifosi biancoblù

“Sono entusiasta di conoscere i tifosi di Briantea84, anche se ho già avuto l’opportunità di incontrarli nella fase finale della Eurocup1 al PalaMeda e posso dire che sono fantastici. Cerchiamo di rappresentare insieme questa fantastica realtà e facciamo squadra assieme. Sono grata per questa opportunità di giocare in Briantea84 e guardo avanti in vista della prossima stagione con tutti voi”.

Biografia e carriera

Anne Patzwald è nata a Guben, in Germania, il 2 luglio del 1989. È cresciuta a Gütersloh, dove vive la sua famiglia e dal 2016 si è trasferita ad Amburgo. Anne è sempre stata una sportiva, ha praticato judo, arrampicata e calcio. Dopo un incidente avvenuto nel 2009 e la diagnosi di paraplegia, ha provato molti sport in fase di riabilitazione e si è innamorata del basket in carrozzina. Nonostante questo, le piace praticare altre discipline come arrampicata, badminton, nuoto, ping pong e handbike. Ha iniziato a giocare a basket in carrozzina nel 2012 nel Club BBC Münsterland partendo dalla quarta liga fino alla seconda divisione. Anne è rimasta lì fino al 2016, anno in cui si è trasferita al BG Baskets Hamburg HSV, giocando nella prima divisione della Bundesliga. Nell’aprile 2023 ha affrontato la UnipolSai durante le finali dell’Eurocup1 disputate in casa della Briantea84. Dal 2013 veste la maglia della Nazionale tedesca femminile. Prima due anni nell’under 25, dal 2015 inizia una carriera di livello. Due partecipazioni alle Paralimpiadi (2016 e 2020 - disputata poi nel 2021 - che sono valse un argento e un quarto posto), due ai campionati nel mondo (bronzo nel 2018 e quarto posto nel 2023) e quattro ai campionati europei (oro nel 2015, argento nel 2017, bronzo nel 2019 e un quarto posto nel 2021). Oltre allo sport, è terapista nel centro per paraplegici di Amburgo. Nel tempo libero tempo le piace stare con la famiglia e con gli amici.