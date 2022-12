La Briantea84 diffonde valori e abbatte i pregiudizi con "Be Inspired": 1280 nuovi giovani incontrati

1280 nuovi giovani incontrati, 16 appuntamenti svolti in 3 mesi tra le province di Como, Lecco, Milano e Monza-Brianza. Mercoledì 21 dicembre 2022 si è chiusa ufficialmente la prima parte del progetto “Be Inspired” di Briantea84: un'iniziativa che porta la società nelle scuole, negli oratori e nelle società sportive per promuovere e diffondere i valori paralimpici, ma anche per abbattere i pregiudizi.

Nella mattinata, Luka Buksa ha incontrato gli studenti delle classi quinte della scuola primaria di Casatenovo (Lecco), presenti al palazzetto sabato scorso in occasione della finale di Supercoppa Italiana. Un appuntamento targato “Io Tifo Positivo”, frutto della decennale collaborazione con Comunità Nuova.

Un progetto che vuole diffondere valori e abbattere i pregiudizi

Un percorso - quello di Be Inspired - che è sinonimo di successo. Il tutto impreziosito dai numeri di questo avvio di stagione con in campo, ancora una volta, dei testimonial d’eccezione: gli atleti della squadra di Serie A della UnipolSai Briantea84 Cantù che idealmente hanno percorso 225 chilometri (solo andata) per raggiungere bambini e ragazzi in giro per la Lombardia.

Obiettivi? La diffusione dei valori paralimpici, partendo dalla propria storia personale. Sconfiggere pregiudizi, abbattere muri e andare oltre. Briantea84 è promotrice di cultura, offrendo alle nuove generazioni la possibilità di crescere con una carta in più, quella dell’inclusione. Un processo educativo che raggiunge anche le famiglie che affiancano i loro figli in un cammino importante per il futuro. In attesa di vivere nuovi incontri, ricchi di storie e aneddoti, a partire dal prossimo gennaio 2023.