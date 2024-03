La Briantea84 è in finale Scudetto: sfiderà Santo Stefano

Undici volte di seguito: la Briantea84 è ancora in finale Scudetto dopo la vittoria in volata contro la Dinamo Lab Banco di Sardegna Sassari: 65-54 il risultato finale.

In un PalaMeda vestito per le grandissime occasioni, con il sold-out sugli spalti visti i 1200 tifosi presenti, i biancoblù hanno iniziato una gara di rincorsa con la prima criticità legata all’assenza dell’ultimo minuto di Steve Serio. L’atleta americano aveva rimediato un infortunio alla spalla in uno scontro di gioco in gara 1, con il forfait ufficiale causa dolore dato negli ultimi istanti prima della sfida.

Tornando al campo, dopo un equilibrio iniziale e tanti errori per il gruppo guidato da coach Jaglowski, i sardi si sono fatti sentire portandosi addirittura sul +11 nel secondo quarto. Partita combattuta con continui cambi di fronte, la UnipolSai più volte ha tentato l’aggancio ancora con Berdun, Ruggeri e Santorelli. Nel finale di partita è il rientrante Sbuelz ha piazzare 4 sigilli pesantissimi che sono valsi poi la vittoria.

Le date della finale Scudetto

Date delle finali scudetto: si giocherà in trasferta mercoledì 20 marzo alle 15. Gara 2 ed eventuale gara 3 al PalaMeda rispettivamente sabato 23 marzo (ore 14.15) e domenica 24 marzo (ore 18).

La semifinale

Vista l’assenza di Steve Serio per un infortunio alla spalla, coach Jaglowski opta per il quintetto composto da Carossino, Sbuelz, De Maggi, Berdun e Patzwald. I ritmi sono altissimi sin dai primi scampoli di partita: la Dinamo Lab Sassari parte forte con Esteche, subito in palla con 6 punti nei primi 5 minuti, ai quali risponde De Maggi con altrettanti punti. L’attacco sardo, però, gira meglio rispetto a quello di casa, frutto di una maggiore distribuzione di punti tra Bellers, Lindblom e Spanu. La UnipolSai paga le basse percentuali al tiro: ai 10 punti di De Maggi si sommano i soli 4 targati Carossino e Patzwald. Jaglowski prova a cambiare qualcosa, inserendo Ruggeri e Geninazzi, ma il primo parziale si conclude con gli ospiti in vantaggio di 7 lunghezze.

Il secondo quarto vede entrambe le squadre in difficoltà nel trovare la via del canestro. Dopo 6 minuti, il parziale è di 4-6 in favore degli ospiti, che hanno toccato anche la doppia cifra di vantaggio sul 16-27. Dopo il time-out chiamato da Jaglowski, si accende il duello Esteche-Berdun, con quest’ultimo trascinatore assoluto della UnipolSai con 7 punti consecutivi che riportano Cantù a 5 lunghezze di distanza dagli ospiti, che optano per interrompere la partita. Un PalaMeda in versione tutto esaurito ora alza i decibel, con Carossino a segno da sotto canestro che riporta a -3 i biancoblu. La Dinamo Lab Sassari non demorde e risponde con la tripla di Lindblom ed il tap-in di Bellers, che poi chiude il parziale con 2 punti che valgono il +7 sardo al termine del primo tempo. 29-36.

Il terzo quarto si apre con una UnipolSai decisamente più in partita rispetto ai parziali precedenti: dopo 5 minuti, il parziale è di 8-4 a favore dei canturini, trascinati dal solito Berdun e dai subentrati Geninazzi e Ruggeri. Sassari mantiene a debita distanza i biancoblu grazie a Lindblom, che nel mentre ha raggiunto la doppia cifra personale. Ruggeri fa -2, minimo svantaggio della partita, ma ci pensa la coppia Lindblom-Bellers a tenere a debita distanza i canturini, permettendo alla Dinamo Lab di iniziare l’ultimo decisivo quarto avanti di 4. 46-50.

Un pesantissimo and-one di Carossino inaugura l’ultimo parziale, con la UnipolSai che opera il sorpasso con il canestro da sotto di Santorelli e passa a condurre per la prima volta dopo il 2-0 iniziale. A questo seguono continui botta e risposta, targati Berdun per la UnipolSai ed i soliti Bellers-Lindblom per la Dinamo Lab Sassari. La tensione è palpabile tra i 1200 spettatori del Palameda ed evidentemente anche tra i protagonisti in campo, visti i tre minuti di astinenza di canestri da ambo le parti. A mettere fine all'impasse ci pensa Sbuelz, che con 4 pesantissimi sigilli consecutivi propizia il massimo vantaggio canturino (5 punti) ad un minuto dalla sirena finale, mandando in visibilio il palazzetto. Dopo il time-out di coach Foden, gli ultimi punti canturini arrivano su tiro libero, realizzati da Ruggeri e Berdun, che suggellano il trionfo. UnipolSai batte la Dinamo Lab Sassari e festeggia l’approdo alla undicesima finale scudetto consecutiva. 65-54.

Il tabellino

Tempi (14-21, 29-36, 46-50, 65-54)

UnipolSai Briantea84 Cantù 65 (Berdun 21, Carossino 13, De Maggi 10, Ruggeri 9, Sbuelz 6, Geninazzi 2, Patzwald 2, Santorelli 2, Carrigill, Tomaselli, Makram). Coach Jaglowski

Dinamo Lab Banco di Sardegna Sassari 54 (Bellers 17, Lindblom 16, Esteche 15, Spanu 2, Diene 1, Mcintyre 2, Ghione 1, Hansson 0, Quaranta). Coach Foden

Arbitri (Zamponi, De Mattia, commissario Bianchi)

In finale c'è Santo Stefano

La UnipolSai Briantea84 Cantù in finale si ritroverà di fronte, per la quinta volta in stagione, Santo Stefano Kos Group che nella propria semifinale contro l'Amicacci Abruizzo è stata capace di ribaltare l’inerzia della serie con una vittoria in gara 2 e in gara 3 (giocata ieri, domenica 17 marzo) dopo la sconfitta nella prima gara.

La sfida per il tricolore tra UnipolSai e Santo Stefano partirà nelle Marche mercoledì 20 marzo alle 15. Gara2 si disputerà al PalaMeda sabato 23 marzo, alle 14.15. L’eventuale gara 3, sempre al PalaMeda, è in programma domenica 24 marzo 2024 alle 18 (in questo caso la prenotazione dei posti sarà aperta dopo gara 2).

Come prenotare il posto

Di seguito tutte le informazioni necessarie per accedere all’impianto PalaMeda (via Udine 1/A, Meda, Mb).

Dalla serata di domenica 19 marzo è già possibile prenotare il proprio ingresso al palazzetto per assistere alla sfida di gara2 finale scudetto contro Santo Stefano Kos Group. Rimane sempre attivo il servizio di prenotazione obbligatoria e gratuita dei biglietti sulla piattaforma Eventbrite, raggiungibile direttamente dal nuovo sito ufficiale di Briantea84 (www.briantea84.it), alla sezione “Serie A”.

Il giorno della partita, ogni tifoso dovrà presentarsi al palazzetto con il biglietto prenotato in formato cartaceo o digitale. Per i gruppi superiori a 15 persone (scuole, oratori e società sportive), invece, bisognerà inviare una e-mail a ufficiostampa@briantea84.it alla quale seguirà una risposta con le relative linee guida.