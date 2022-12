Un girone d'andata perfetto, cinque partite, cinque vittorie, ma ora per l'UnipolSai Briantea84 Cantù inizia quello di ritorno e si sa, confermarsi è sempre più difficile. Sabato 3 dicembre alle 15.30 la Briantea84 tornerà a giocare al PalaMeda, attesa la Farmacia Pellicanò Reggio Calabria Bic.

La Briantea84 è pronta per il ritorno: sabato ospita Reggio Calabria al PalaMeda

“Non vediamo l’ora di ogni partita perché vogliamo verificare i risultati del nostro lavoro in allenamento - ha commentato coach Josef Jaglowski -. La preparazione per la sfida contro Reggio Calabria sta procedendo come sempre: ci stiamo esercitando su schemi e azioni tattiche. In questo girone di ritorno avremo la possibilità di incontrare squadre che adesso conosciamo. Il basket rimane comunque sempre un gioco dove può succedere di tutto. Da parte nostra cercheremo di mostrare sempre un buon gioco e far divertire i nostri tifosi”.

Una sfida importante in un giorno importante

La sfida contro Reggio Calabria si giocherà nel sabato in cui si celebra la Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità. Briantea84, per l’occasione, presenterà al pubblico gli atleti e i tecnici dei 5 settori sportivi del club: basket in carrozzina, pallacanestro dir, atletica, nuoto e calcio, ma non solo. La società ha anche deciso di lanciare una gara di solidarietà con un obiettivo importante da raggiungere: acquistare una nuova carrozzina da gioco che permetterà a una bambina o a un bambino con disabilità di praticare sport. Si può sostenere Briantea84 visitando il suo sito e seguendo le indicazioni rilasciate dalla società. Il motto è uno: insieme possiamo fare cose incredibili.

Il programma delle gare

Sabato 3 dicembre

Ore 15.30: UnipolSai Briantea84 Cantù-Farmacia Pellicanò Reggio Calabria Bic;

Ore 15.30: Wheelchair Sport Firenze Menarini-Self Group Padova Millennium Basket;

Ore 16: Giovani e Tenaci-Pdm Treviso.

La classifica del gruppo B

UnipolSai Briantea84 Cantù 10

Self Group Padova Millennium Basket 8

Wheelchair Sport Firenze Menarini 6

Farmacia Pellicanò Reggio Calabria Bic 4

Pdm Treviso 2

Giovani e Tenaci 0

È ancora possibile prenotare il proprio posto per assistere dal vivo alla sfida visitando il sito. La partita sarà visibile in diretta streaming sul canale YouTube di Briantea84 e su TeleSondrioNews (canale 85 del digitale terrestre).