La Briantea84 è un rullo compressore e schiaccia anche Bergamo: sono 7 vittorie su 7 partite

Sette su sette, conquistato anche il derby lombardo di ritorno. Nel fine settimana alla palestra Italcementi di Bergamo, l'UnipolSai Briantea84 Cantù si è imposta 66 a 40 contro lo Special Sport Montello. I biancoblù rafforzano, così, il primato in classifica in una sfida equilibrata per i primi due quarti, ma spezzata dopo l’intervallo dalla forza e dalla qualità del gruppo guidato da coach Jaglowski (assenti Makram per influenza e Schiera, rientrato De Maggi), capace di firmare un devastante 26-6 nel terzo quarto che ha indirizzato definitivamente la gara. Carossino miglior realizzatore della sfida con 22 punti, seguito da Serio (14) e De Maggi (13).

La UnipolSai tornerà a giocare in casa il prossimo weekend, con l’ultima partita del 2023 in programma al PalaMeda: sabato 16 dicembre alle 15, sarà sfida contro Gsd Porto Torres.

La cronaca

Coach Jaglowski opta per il quintetto composto da Patzwald, Berdun, Serio, De Maggi e Carossino. Avanti Bergamo, la UnipolSai prende le misure e piazza il 6-0 di risposta con Carossino, De Maggi e Serio dopo poco meno di 4’ di gioco. Silva da una parte e poi ancora De Maggi per l’8-4 in favore dei canturini a 5’40’’ dalla fine del primo quarto. Bergamo si fa forte sotto canestro con i primi punti di Gabas. Serio in versione assistman, De Maggi e Carossino concretizzano: poi arriva la tripla del numero 22 biancoblù che vale il + 9 (15-6) a meno di 3’ dalla sirena. Carossino nel finale vale il 18-10 dopo 10’.

Fuori Patzwald, dentro Carrigill. Bergamo attacca e con Miceli riduce il gap. Break UnipolSai (8-2) per il 26-14 in favore dei biancoblù dopo 4’ di gioco. Fuori De Maggi, dentro Geninazzi. Bergamo si aggrappa a Gabas, Geninazzi scaccia via i pensieri (28-17 al giro di boa). Dentro Ruggeri, fuori Berdun. Il capitano ne aggiunge un altro dalla lunetta che vale il +12 (29-17). Finale da botta e risposta: da una parte Carossino e dell’altra la coppia Gabas-Spicsuk che fa rimanere in scia i bergamaschi. Dopo 20’ di gioco parziale di 32-23 per i canturini.

La UnipolSai rientra dall’intervallo con il quintetto di avvio gara. Subito De Maggi, Gabas impensierisce con due punti più il libero, poi ci pensa Serio. 2’ di gioco, +10 al tabellone (36-26). Prima Berdun e poi De Maggi forniscono assist per i 4 punti di Carossino, UnipolSai +14 (40-26). Il parziale si alimenta con i 4 punti di De Maggi. Fuori proprio il numero 26 e Patzwald, spazio a Santorelli e Ruggeri, con quest’ultimo che mette l’accento subito a referto. Tripla di Serio nel buon momento dei canturini. Dentro Sbuelz, fuori Berdun. Carossino perfetto dalla lunetta (due su due), Serio replica la tripla, poi fornisce l’assist per un altro sigillo di Carossino. UnipolSai devastante in questi minuti, solo Gabas pone fine ad un break 22-0 a 49 secondi dalla sirena. Primi due punti per Sbuelz. A 10’ dalla fine la UnipolSai in pieno controllo: 58 a 29.

Klokler, Gabas e poi Sbuelz, ritmi bassi in questi ultimi minuti. Coach Jaglowski ne approfitta per cambiare: dentro Berdun e Geninazzi, fuori Carossino e Serio. Bergamo prova a ridurre il grande svantaggio, Ruggeri show tra punti, stoppate e assist in questa fase. L’attenzione della UnipolSai non cala nonostante il +30 (64-34) a 5’ dal termine. Silva e Geninazzi a referto. Nel finale spazio anche per Tomaselli, fuori Santorelli. Ultimi punti nel finale per il 66 a 40 della UnipolSai.

I commenti post partita

Coach Jaglowski: “La squadra ha concluso il filotto di quattro trasferte consecutive con dignità. Bergamo ha giocato bene nei primi 10’, ha segnato 23 punti fino all’intervallo. Il terzo quarto è iniziato con una buona difesa da parte nostra, abbiamo messo in campo grinta e in 6 minuti si è decisa la gara. Il prossimo sabato giocheremo l’ultima partita dell’anno e spero come sempre di poter mostrare un buon basket”.

Jacopo Geninazzi: “La forza di questa squadra è quella di essere un gruppo forte, di lavorare al massimo durante la settimana e di ripeterlo in partita in qualsiasi momento indipendentemente dal punteggio e le sette vittorie su sette lo dimostrano”.

Filippo Carossino: “Siamo contenti, abbiamo vinto. Potevamo fare meglio nei primi due quarti, probabilmente dovevamo metterci la stessa cattiveria che poi è stata messa in campo nel terzo quarto, ma fa parte del gioco. Bergamo è un’ottima squadra, siamo stati bravi a cambiare il ritmo della partita, portando altri due punti a casa”.

Maximiliano Ruggeri: “Dobbiamo sempre pensare a giocare quattro quarti, la partita dura 40 minuti. Anche se abbiamo vinto con un buon scarto, ci saranno gare dove saremo punto a punto e anche lì saranno quaranta minuti in cui bisognerà essere concentrati. Anche quando magari in attacco non girerà bene, ma dovremo essere bravi in difesa. Abbiamo un roster lungo e di qualità”.

Simone De Maggi: “Sono contentissimo, abbiamo fatto un ottimo lavoro sia in difesa che in attacco, un’altra trasferta su un campo difficile perché Bergamo arrivava da un ottimo momento. Colgo l’occasione per ringraziare Edoardo, Emanuele e Sofia dello staff Briantea84 che mi hanno aiutato a rientrare dall’infortunio nei migliori dei modi”.

Il tabellino

Special Bergamo Sport Montello: 40 (Gabas 15, Silva 10, Miceli 8, Spicsuk 6, Klokler 1, Carrara, Airoldi, Filippi). Coach Narra

UnipolSai Briantea84 Cantù: 66 (Carossino 22, Serio 14, De Maggi 13, Geninazzi 5, Berdun 4, Ruggeri 4, Sbuelz 4, Santorelli, Patzwald, Carrigill, Tomaselli). Coach Jaglowski

Tempi (10-18, 23-32, 29-58, 40-66)

Arbitri (Volpe, Di Tullio)

I risultati del girone A

Special Bergamo Sport Montello-UnipolSai Briantea84 Cantù: 40-66

Ssd Santa Lucia Roma-Farmacia Pellicanò Reggio Calabria Bic: 45-67

Gsd Porto Torres-Santo Stefano KOS Group: 55-83

La classifica del girone A