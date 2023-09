La Briantea84 ha il suo primo sponsor tecnico unico: è la Legea

Dopo 40 anni di storia la Briantea84 avrà il suo primo sponsor per tutti gli oltre 250 tesserati, tra atleti e staff, dei 5 settori: basket in carrozzina, nuoto, calcio, atletica e pallacanestro in piedi. Un passo storico che vede il club canturino legarsi a Legea, azienda di abbigliamento sportivo e tecnico-sportivo con sede a Pompei, tramite il suo Hub di Lecco.

I commenti

Fabiana Maddaluno (Co-founder Legea Hub Lecco):

“Siamo particolarmente orgogliosi di questa nuova partnership; la Briantea84 è un Club ambizioso e promotore di un chiaro messaggio che a volte è troppo sottovalutato: l'importanza dello sport per la vita di ognuno di noi. Ringrazio il presidente, i dirigenti e tutti i collaboratori della Briantea84 per il grande lavoro che svolgono quotidianamente e per la stessa visione che abbiamo in comune dello sport. A tutti i giocatori, dalla prima squadra della UnipolSai a tutti i settori sportivi dico invece, a nome mio e della mia azienda, grazie: per tutta l'energia, passione e sacrificio che ci trasmettete!"

Silvia Galimberti (Direzione, sviluppo e sponsorship per Briantea84):