partita rinviata

A comunicarlo la Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina.

La Briantea84 non gioca sabato: Reggio Calabria Bic ha dei positivi al Covid.

La gara tra Farmacia Pellicanò Reggio Calabria Bic e UnipolSai Briantea84 Cantù, inizialmente in programma sabato 8 gennaio alle ore 16 al PalaCalafiore della città reggina, e valevole per la quarta giornata di Serie A Fipic (Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina), è stata rinviata a data da destinarsi per motivi legati alle positività da Covid-19 comunicate dalla società calabra.

Questa è la nota ufficiale della Fipic, pubblicata e diffusa nella mattinata di venerdì 7 gennaio: “Per motivi legati alle positività da Covid-19 comunicate dalla società Farmacia Pellicanò Reggio Calabria, la partita contro la UnipolSai Briantea84 Cantù in programma il giorno 8

gennaio 2022 ore 16 e valida per la quarta giornata di Serie A, è rinviata a data da destinarsi in via precauzionale”.