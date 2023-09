La Briantea84 ospita il Colonia per un allenamento congiunto e accoglie un nuovo giocatore

Continuano gli allenamenti dell'UnipolSai Briantea84 Cantù che ieri, lunedì 18 settembre 2023, ha iniziato la sua seconda settimana di preparazione prestagionale.

Oltre ai giocatori già aggregatisi al gruppo di coach Josef Jaglowski, tra cui anche i nuovi acquisti Berdun, Ruggeri, Sbuelz e Patzwald, si sono aggiunti anche capitan Jacopo Geninazzi e Simone De Maggi che nelle scorse settimane sono diventati papà.

Dalla Germania con furore

La seconda settimana di preparazione si concluderà con un allenamento congiunto. Infatti, grazie agli ottimi rapporti tra coach Jaglowski e il Koln99, la squadra tedesca ha deciso di passare il fine settimana in Brianza, in casa della Briantea84 per sfidarsi in qualche partitella amichevole a porte chiuse.

Un primissimo test che servirà al coach canturino per testare i nuovi acquisti e per vedere la loro integrazione nella squadra. Tutto in vista della prima gara di campionato che si terrà il 21 ottobre 2o23, quando la Briantea84 incontrerà Reggio Calabria.

Un nuovo arrivo, temporaneo

Sul parquet del PalaMeda si è aggiunto momentaneamente alla squadra anche Lazar Makulovic, atleta serbo classe 1998. Il giovane ha deciso di mettersi alla prova in una realtà di alto livello e ha

accettato l’invito del club e di coach Josef Jaglowski di partecipare agli allenamenti della preseason canturina, fino al prossimo 30 settembre.